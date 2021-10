Bandai Namco change de logo en 2022

Image : Bandai Namco

De temps en temps, les entreprises aiment rafraîchir, modifier et mettre à jour leurs logos pour des raisons de marketing, et la dernière entreprise à le faire sera l’éditeur et développeur japonais Bandai Namco – connu pour des séries telles que PAC-MAN, Tekken et Tales.

Le nouveau logo entrera en vigueur en avril de l’année prochaine et remplacera le logo actuel – qui exprime la “fusion” de Bandai et Namco. Ce nouveau logo reflète apparemment le nouvel objectif de l’entreprise « du plaisir pour tous dans le futur ».

« Du plaisir pour tous dans le futur – Bandai Namco existe pour partager des rêves, du plaisir et de l’inspiration avec les gens du monde entier. Connecter les gens et les sociétés pour profiter de produits et de services divertissants uniques, nous travaillons à créer un avenir meilleur pour tout le monde. “

Bandai Namco change de logo, à compter de l’année prochaine https://t.co/53rXVnOhSj pic.twitter.com/k2WxNYZS81— Wario64 (@Wario64) 1er octobre 2021

Le nouveau logo est décrit comme un motif de bulle de dialogue ou “Fukidashi” en japonais – exprimant le potentiel de la capacité de la marque à se connecter avec des gens du monde entier et à “les inspirer avec des idées incroyables”. Et voici tout le reste qu’il représente :

“La bulle de dialogue représente également la culture manga du Japon qui est devenue si populaire partout. Le logo représente notre détermination à communiquer avec les fans du monde entier, à nous connecter avec nos fans et à créer un divertissement unique à Bandai Namco. Le magenta utilisé comme couleur de motif représente non seulement la diversité, mais crée également une impression lumineuse et amusante et est facile à reproduire.”

Là encore, ce plan à moyen terme entrera en vigueur en avril 2022. Que pensez-vous du logo de Bandai Namco ? Dites-nous ci-dessous.