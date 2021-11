Bandai Namco lancera le jeu de combat Jump Force l’année prochaine

Image : Bandai Namco

Jump Force, le premier véritable métaverse de l’industrie du jeu vidéo, est retiré de la liste trois ans seulement après sa sortie, a annoncé l’éditeur Bandai Namco dans un article de blog cette semaine. De plus, les services en ligne du jeu, y compris le matchmaking multijoueur, s’éteindront quelques mois plus tard.

Sorti pour la première fois en 2019, Jump Force est un jeu de combat croisé mettant en vedette un large éventail de personnages qui apparaissent dans la populaire série de mangas Weekly Shonen Jump. Des émissions comme Bleach, Naruto, Black Clover, Hunter x Hunter, One Piece, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho et Rurouni Kenshin. Via du contenu téléchargeable, vous pouvez obtenir des personnages supplémentaires de chaque canon, y compris des combattants ridiculement puissants (salut, Madara Uchiha de Naruto). Le truc, c’est que vous vous battez toujours avec une équipe de trois et que vous pouvez échanger votre combattant à la volée, il y a donc une sorte de mentalité pierre-papier-ciseaux à chaque match – essayer de sélectionner des personnages spécifiques qui l’emportent sur les choix de votre adversaire, et vice versa.

Si vous avez l’intention de vous en emparer depuis quelques années, vous devrez le récupérer avant le 7 février 2022, après quoi il ne sera plus vendu via les vitrines numériques. (Jump Force est disponible sur Steam, PlayStation et Xbox, mais le Nintendo eShop ne propose que les éditions de luxe les plus chères.) Mais vous n’aurez accès au jeu complet que pendant quelques mois, car les services en ligne cesseront en grande partie de fonctionner sur 24 août 2022. Vous ne pourrez plus afficher les classements, ni accéder au salon de matchmaking, ni participer à des événements en ligne. (La liste complète des fonctions supprimées est ici.) Bien qu’à partir de ce moment, vous ne pourrez plus acheter de personnages téléchargeables, vous pourrez continuer à utiliser ceux que vous avez déjà récupérés.

Curieusement, malgré la fermeture massive des services en ligne, l’annonce officielle de Bandai Namco indique que les « batailles en ligne » seront toujours disponibles « après la fin du service en ligne ». On ne sait pas exactement ce que cela signifie, si de telles batailles ne sont disponibles que via un matchmaking par invitation directe avec des amis ou quoi. Les représentants de l’éditeur n’ont pas répondu à une demande de commentaire de Kotaku à temps pour la publication.

La disparition imminente de Jump Force est le dernier exemple de la façon dont l’achat de jeux éphémères est à l’ère des vitrines numériques. Et dans ce cas, c’est après seulement trois ans. Cela dit, le délai d’exécution ici est un peu plus long que la plupart.

En juin, EA a retiré les jeux des franchises Syndicate et Ultima Underworld avec un préavis de quelques jours. Avant Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition de demain, qui propose un package groupé de GTA III, Vice City et San Andreas avec des visuels remaniés et d’autres changements, Rockstar a supprimé les originaux. Ce week-end seulement, Konami a donné quelques heures de préavis lors de l’annonce de la radiation de Metal Gear Solid 2 et 3. Konami dit que le déménagement est temporaire, mais n’a pas fourni de délai pour le retour des jeux.