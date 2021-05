Bande-annonce complète de la guerre de demain: regardez Chris Pratt voyager dans le temps et botter le cul

Il va sans dire que Chris Pratt est un gars assez occupé, car l’acteur très recherché a été en tête d’affiche de certaines des plus grandes franchises d’Hollywood. Bien qu’il soit bien connu du public pour ses rôles dans les franchises Guardians of the Galaxy et Jurassic World, l’acteur est sur le point d’entrer dans un tout nouveau film sous la forme d’Amazon The Tomorrow War. Le public a eu un teaser pour le film de science-fiction graveleux le mois dernier, mais maintenant la bande-annonce complète est arrivée. Et comme vous vous en doutez, il est rempli à ras bord de nouvelles images qui montrent Pratt voyageant à travers le temps et botter le cul!