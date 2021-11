Bande-annonce de Drushyam 2: Venkatesh dirige le casting dans le remake scène par scène de l’original Malayalam

La suite met en vedette Tanikella Bharani, Meena, Naresh, Nadhiya, Kruthika, Sampath Raj, Esther Anil et Jayakumar. (C’EST À DIRE)

Amazon Prime Video a sorti lundi la bande-annonce de Drushyam 2, un remake du hit malayalam Drishyam 2.

Drushyam, le remake en télougou du film original en malayalam, a été réalisé par Supriya avec une distribution stellaire de Venkatesh Daggubati, Nadhiya et Meena. Sorti en 2014, Drushyam a été largement acclamé par la critique et le public. Cependant, la suite a été dirigée par Jeethu Joseph, le créateur de la franchise Drishyam.

Si la bande-annonce est une indication, Joseph a créé un remake scène par scène de Drishyam 2.

Se déroulant six ans après les événements du premier film, Rambabu et sa famille semblent avoir fait la paix et sont sortis du crime qui a secoué le cœur même de leur être. La réalité, cependant, ne pouvait pas être plus éloignée de la vérité. Chaque membre de la famille gère ou essaie de gérer le traumatisme à sa manière. Rambabu, le protagoniste principal, semble s’être tourné vers l’alcool pour tenter de surmonter l’expérience traumatisante. Il s’est maintenant concentré sur la réalisation de son film de rêve et semble avoir oublié le crime horrible. Ou alors il semble.

Venkatesh a déclaré qu’avec la suite, ils avaient l’intention de mettre un terme à toutes les théories que les fans avaient partagées sur ce qui aurait pu se passer alors que Rambabu allait de l’avant, ayant juré de protéger sa famille.

Drushyam 2 emmènera les téléspectateurs dans un voyage émouvant mais exaltant, a-t-il déclaré. Les rebondissements qui maintiennent le suspense inciteront les téléspectateurs à en redemander.

La suite met en vedette Tanikella Bharani, Meena, Naresh, Nadhiya, Kruthika, Sampath Raj, Esther Anil et Jayakumar. Il sera diffusé sur Amazon Prime Video le 25 novembre.

L’original malayalam a également été refait en hindi. Drishyam, avec Ajay Devgn, Shriya Saran, Rajat Kapoor, Tabu, Ishita Dutta et Mrunal Jadhav, a été réalisé par Nishikant Kamat et a reçu de nombreux éloges de la part du public.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.