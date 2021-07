Bande-annonce de Fable 4, actualités Xbox Game Pass et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Fable 4, ou simplement Fable comme on l’appelle officiellement actuellement, est actuellement en développement et c’est l’une des exclusivités Xbox les plus attendues qui soit, même si c’est un mystère.

Annoncé par Microsoft en 2020 après des années de spéculation, le jeu est développé pour Xbox Series X, Series S et PC par Playground Games, le studio appartenant à Microsoft derrière les jeux Forza Horizon. En exclusivité Xbox, ce sera également une sortie Game Pass le premier jour.

À sa sortie, Fable sera la première entrée principale de la série Fable depuis Fable 3 en 2010 et il est sûr de dire que les fans sont impatients de voir où la série ira ensuite. Cela dit, pour le moment, on sait très peu de choses sur Fable, y compris sa date de sortie. Nous espérons qu’avec la Xbox Series X maintenant dans les foyers des joueurs, nous en apprendrons bientôt plus sur le jeu et sur le type d’aventure auquel nous pouvons nous attendre.

Voici donc ce que nous savons de Fable 4 jusqu’à présent, avec un aperçu de sa première bande-annonce et de ce que les rapports précédents ont suggéré à propos de cette nouvelle entrée dans la série.

[Update: Phil Spencer has hinted that we could see Fable 4 before The Elder Scrolls 6. Read on to find out more.]

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le quatrième opus de la franchise principale FableQuand puis-je y jouer ? Il n’y a pas encore de date de sortie mais ne l’attendez pas pour bientôtSur quoi puis-je jouer ? Ceci est une exclusivité Xbox alors attendez-vous à y jouer sur Xbox Series X/S et PC

Bande-annonce Fable 4

La première bande-annonce de Fable est ci-dessus, et elle ne révèle pas grand-chose, à part le fait que le jeu se déroule probablement bien avant les dernières entrées de la série car nous n’avons pas autant l’impression d’un style industriel victorien révolution comme nous l’avons fait dans le cadre de Fable 3.

Aucune date de sortie ou fenêtre de sortie n’a encore été définie pour Fable sur Xbox Series X. Comme le jeu a sauté la vitrine de l’E3 2021 de Microsoft, nous nous attendons à ce qu’il soit au plus tôt de la fin de 2022 à la fin de 2023. À tout le moins, Phil Spencer a laissé entendre lors d’un podcast IGN que nous l’obtiendrons avant le Elder Scrolls 6, bien que ce jeu n’ait pas encore de date de sortie non plus, il n’y a donc pas trop de choses à travailler là-bas.

Fable 4 nouvelles et rumeurs

Vous le verrez probablement avant Elder Scrolls 6

Fable 4 est peut-être dans un certain temps, mais il semble possible que vous puissiez le jouer avant Elder Scrolls 6, selon Phil Spencer.

S’exprimant lors d’un récent podcast IGN, Spencer a évoqué le ton de Fable par rapport à Elder Scrolls et à la prochaine exclusivité Xbox Avoué, en disant: «Fable a toujours été un peu plus léger et un peu plus britannique, je pense que je pourrais dire, et Je pense que Playground le gardera là “, ajoutant: ” Elder Scrolls 6 est plus éloigné, et quand cela sortira, je pense que ça va être incroyable. “

Faites confiance à Playground Games, déclare Phil Spencer

Fable 4 est créé par Playground Games, le studio peut-être le plus connu pour son travail sur la série Forza Horizon, mais Phil Spencer souhaite que les fans aient confiance en le studio. S’exprimant sur le podcast Dropped Frames (via VGC), Spencer a déclaré:

“La seule chose que je peux vraiment dire à propos de Fable, c’est de voir le pedigree de l’équipe et de Playground, et où ils se sont fixés la barre dans la construction d’un jeu – je pense que cela a montré avec l’aperçu Forza Horizon 5 qu’ils avaient – je pense les gens devraient juste avoir confiance en cela [studio director] Gavin [Raeburn] et l’équipe là-bas a le même niveau d’attention pour faire quelque chose d’incroyable avec une IP qui, nous le savons, est vraiment importante pour de nombreux fans de Xbox, nous avons donc hâte d’en montrer plus, mais l’équipe est tout simplement incroyable.

Le système météo de Forza Horizon 5 est de bon augure pour Fable 4

Forza Horizon 5 va avoir le système météorologique le plus dynamique et le plus impressionnant de la série à ce jour et, étant donné que le développeur travaille également sur Fable 4, nous sommes assez enthousiasmés par la façon dont cette technologie pourrait se traduire par un monde ouvert Albion. Nous pensons qu’en implémentant ces systèmes météorologiques dynamiques dans la nouvelle Fable, Playground Games a l’opportunité de donner à la nouvelle Fable son propre cachet que ni le développeur précédent Lionhead, ni de nombreux autres développeurs RPG, n’avaient pu faire auparavant. L’idée d’une Albion où chaque région a sa propre météo saisonnière est passionnante – elle pourrait refléter plus efficacement le temps qui passe et véritablement améliorer l’immersion et l’unicité de chaque partie de la carte du jeu.

Et cela semble possible car une liste d’emplois précédente pour un ingénieur logiciel chez Turn10 Studios suggérait que Fable serait construit à l’aide du moteur ForzaTech, qui alimente les jeux Forza Motorsport et Forza Horizon. La liste indiquait que l’équipe recherchait un candidat capable d’enrichir “l’ensemble d’outils pour prendre en charge un RPG d’action en monde ouvert – Fable” et également d’ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que “le lancer de rayons pour prendre en charge la prochaine génération de consoles”.

Non-présentation à l’E3 2021

L’E3 2021 a eu lieu et Microsoft/Xbox était l’un des titres phares de l’émission.

Nous avions de grands espoirs que Fable 4 puisse faire son apparition sous une forme ou une autre, mais cela aurait pu être optimiste étant donné que le jeu serait aux premiers stades de son développement. Malgré la confirmation que le travail sur Fable 4 avançait bien, nous n’avons reçu aucune nouvelle séquence ni aucun détail sur le jeu.

Cela pourrait être dans des années

Pour autant que nous puissions en juger, Fable 4 en est encore aux premiers stades de développement et cela pourrait prendre un certain temps avant que nous ayons la chance d’y jouer. En fait, s’exprimant sur un récent podcast VGC Off the Record, le journaliste de l’industrie et chef de GamesIndustry.biz Chris Dring a déclaré que la sortie du jeu, ainsi que d’autres exclusivités Xbox annoncées, pourrait prendre de nombreuses années.

Sur la base de conversations qu’il a eues avec des employés de Xbox Game Studios, Dring a déclaré : « Ces jeux qu’ils ont annoncés – Everwild, Perfect Dark, Fable – sont si loin. Comme dans, il pourrait même y avoir une nouvelle Xbox (une mise à niveau de milieu de gamme) au moment où ces jeux sortent.

Ils sont si loin, et pas étonnant que Xbox envisage d’investir et de signer certains produits à la minute, car ils n’ont pas du tout une gamme de grandes exclusivités.

Fable est configuré pour utiliser le moteur ForzaTech

Selon une récente offre d’emploi, qui concerne un ingénieur logiciel chez Turn10 Studios, Fable sera construit à l’aide du moteur ForzaTech, qui alimente les jeux Forza Motorsport et Forza Horizon. La liste indique que l’équipe recherche un candidat qui peut enrichir “l’ensemble d’outils pour prendre en charge un RPG d’action en monde ouvert – Fable” et également ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que “le lancer de rayons pour prendre en charge la prochaine génération de consoles”.

Un nouveau membre de l’équipe

Il y a un nouveau membre dans l’équipe de développement de Fable : Steve Thornton. Thornton vient à bord en tant que concepteur en chef associé pour le jeu et apporte son expérience de travail sur des titres comme Halo Infinite, Assassin’s Creed Odyssey et certains titres LEGO.

Nouvelle année, nouveau travail ! J’ai tweeté l’année dernière pour dire que je revenais de Russie au Royaume-Uni pour une nouvelle chose ; très heureux et ravi de dire que la nouvelle chose est avec les adorables Playground Games (@WeArePlayground) travaillant sur la prochaine Fable en tant que concepteur en chef associé 🍀 pic.twitter.com/gGIggDec3T19 janvier 2021

Voir plus

Un nouvel écrivain

Anna Megill, scénariste principale et directrice narrative chez Remedy Entertainment pendant le développement de Control, rejoint Playground Games en tant que scénariste principale de Fable.

Megill a annoncé sur Twitter qu’elle quittait son poste actuel chez Ubisoft’s Massive Entertainment pour rejoindre Playground Games en 2021.

Je suis ravi de dire que je commence à travailler à @WeArePlayground l’année prochaine. Je serai rédacteur en chef sur Fable ✨ pic.twitter.com/Wf57QuPYNQ17 décembre 2020

Voir plus

L’équipe derrière le jeu

Peu de temps après la révélation de Fable lui-même, nous avons eu un aperçu de l’impressionnante équipe qui travaille sur le jeu grâce à VGC. Nous savons maintenant qu’il y a une foule de concepteurs de jeux vétérans travaillant sur le redémarrage de Fable, y compris le concepteur principal de quêtes pour la série Borderlands, un concepteur de niveaux pour GTA V et GTA Online, et toute une série d’écrivains qui ont travaillé sur Batman : Arkham Chevalier.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Fable suivrait la voie d’être un MMO, mais l’expérience de ceux qui travaillent sur le projet suggère certainement qu’il va adopter une approche RPG plus ouverte, peut-être avec un composant multijoueur en ligne. Cela dit, nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs jusqu’à ce que Playground Games et Microsoft révèlent des détails plus officiels.

Fable 4 arrive sur Xbox Game Pass

Fable sera disponible le premier jour pour les membres Xbox Game Pass. Oui, c’est aussi cool que vous le pensez.Regardez la bande-annonce : https://t.co/eGVVoGSXCz https://t.co/vcNsbfdlkV23 juillet 2020

Voir plus

Comme tous les jeux Microsoft propriétaires, vous pourrez jouer à Fable 4 dans le cadre d’un abonnement Xbox Game Pass sur Xbox Series X ou PC, ce qui a été officiellement confirmé sur Twitter. Ainsi, chaque fois qu’il arrivera ici, vous n’aurez pas besoin de déposer 60 $/50 £ pour y jouer.

Les meilleures offres Xbox Game Pass du moment

Fable 4 est probablement un jeu en monde ouvert

En janvier 2018, Eurogamer a déclaré que selon des sources proches du projet, un tout nouveau jeu Fable à gros budget était en préparation. Maintenant, nous savons que c’est vrai.

Cette nouvelle est arrivée moins de deux ans après la fermeture de Lionhead Studios, et le rapport indiquait à juste titre que Playground Games, mieux connu pour son travail sur la série Forza Horizon, seront les nouveaux développeurs de la série.

Les sources d’Eurogamer ont déclaré qu’une équipe de plus de 200 personnes travaillera sur Fable depuis les nouveaux bureaux de l’équipe à Leamington Spa, bien que le développement en soit encore à ses tout débuts.

(Crédit image : Microsoft)

Sur quel genre de fable Playground pourrait-il travailler ? Eh bien, le rapport dit que le jeu est prévu pour être un RPG d’action en monde ouvert avec un accent sur le personnage et l’histoire. Cela correspond certainement à tout ce que nous avons vu dans la bande-annonce, le dernier plan montrant un grand monde qui semble mûr pour l’exploration.

Il serait également logique que Playground apporte son expertise en monde ouvert de Forza Horizon dans un jeu comme celui-ci.

Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de voir ce que cela donne. Fable est en sommeil depuis bien trop longtemps.

Cette folle rumeur de pré-annonce

Avant même que Fable 4 ne soit annoncé au monde, il y avait une fuite vidéo de 2019 qui prétendait donner un aperçu du cadre et de l’histoire du jeu. La vidéo a disparu d’Internet, mais un fil Reddit avec ce qu’il décrivait est resté et certains détails semblent assez sauvages. On parle d'”Albion et Aurora détruits par un astéroïde, un nouveau continent avec le temps et les voyages interplanétaires” sauvages.

Bien que cela sonne bien, cela créerait l’opportunité d’une réinitialisation des paramètres de la série Fable, ce qui faciliterait le retour de la série à ses racines fantastiques médiévales avec des éléments extrêmement différents pour lui donner une sensation de fraîcheur. Dans la bande-annonce du jeu, aussi brève soit-elle, nous n’avons pas eu le sentiment évident que le nouveau jeu serait plus avancé dans le temps que le paramètre de révolution industrielle de Fable 3.

Bien sûr, il s’agit d’une fuite provenant d’une source non vérifiée, donc jusqu’à ce que Playground Games ou Microsoft commencent à révéler des détails solides sur Fable 4, nous dirions le prendre avec une grosse pincée de sel. Vous pouvez lire la fuite complète dans le tweet ci-dessous.

Rumeur: les premiers détails de Fable IV ont été divulgués (y compris les détails de l’histoire)https://t.co/RLWgpy0S9r pic.twitter.com/V6W74TDLV94 juin 2019

Voir plus