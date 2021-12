Bande-annonce de la réunion de Harry Potter sur HBO Max: la composition du casting a des fans en larmes

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Le premier teaser de la réunion tant attendue de Harry Potter à venir sur HBO Max et Sky a enfin été publié et les fans se déchaînent évidemment pour la programmation de stars.

Alors que JK Rowling était visiblement absent de la feuille d’appel, la première bande-annonce partagée par HBO Max a révélé les apparitions de Robbie Coltrane, Matthew Lewis et Mark Williams.

La rétrospective célébrant le 20e anniversaire de Harry Potter et la pierre philosophale sortira dans les cinémas le jour du Nouvel An, avec des interviews des stars Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.

Les rejoindront Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch et Evanna Lynch, et « beaucoup plus ».

En plus d’entendre des personnes impliquées dans la création de la magie du cinéma sur la franchise de films acclamée dans des interviews approfondies, le spécial anniversaire proposera également des clips inédits.

Les fans ont immédiatement été submergés de sentiments, comme l’un d’eux a tweeté: « Cette chose me rend à la fois si excité et si émotif aussi (je vais pleurer), l’une des choses les plus attendues de l’histoire (au moins dans l’histoire littéraire). »

Les fans pensent avoir repéré Helena Bonham Carter dans la première bande-annonce de la réunion de Harry Potter (Photo: HBO Max)

‘Wow! C’est tellement merveilleux ! Je suis tellement tellement tellement excitée de regarder cette belle réunion! Je ne peux pas attendre ! Ça va être tellement génial ! Merci d’avoir partagé cette merveilleuse vidéo, je l’adore ! », a crié un autre, auquel s’est fait écho : « Cela va être la meilleure façon de célébrer la nouvelle année.

D’autres ont noté l’absence de l’écrivain et créateur de Harry Potter, Rowling, qui ne fera pas d’apparition mais apparaîtra dans des images d’archives.

Robbie a son invitation ! (Photo : HBO Max)



JK Rowling n’apparaîtra pas à la réunion de Harry Potter (Photo: .)

Il n’a pas été confirmé pourquoi Rowling manquera la spéciale, mais cela vient après que les fans et certaines stars de Harry Potter ont admis leur déception face à ses commentaires sur les personnes transgenres.

En 2020, elle a commenté une histoire avec un titre qui disait: « Opinion: Créer un monde post-Covid-19 plus égal pour les personnes qui ont leurs règles. »

S’opposant à la formulation, JK a écrit : « » Les personnes qui ont leurs règles ». Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces gens. Quelqu’un m’aide. Wumben ? Wimpund ? Woomud ? »

20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard doit être diffusé sur HBO Max et NOW le 1er janvier.

Vous avez une histoire ?

