Bande-annonce de la saison 2 de ‘Cheer’ publiée par Netflix

Cheer revient pour une autre saison. Mardi, Netflix a publié la bande-annonce de la saison 2 de Cheer, qui sera diffusée le 12 janvier. L’émission suivra l’équipe de soutien de Navarro College alors qu’elle reviendra dans sa quête pour remporter un autre championnat national. La saison 2 comprendra neuf épisodes et mettra en vedette l’entraîneur-chef de Navarro Monica Aldama et les stars de retour Gabi Butler, La’Darius Marshall, Lexi Brumback, Morgan Simianer, entre autres, selon PEOPLE.

La saison 2 de Cheer se concentrera sur Navarro et sa rivalité avec Trinity Valley Community College, qui est également l’une des meilleures équipes de cheer du pays. La nouvelle saison se penchera également sur la controverse entourant Jerry Harris, qui a été arrêté pour pornographie juvénile en septembre 2020. Harris a plaidé non coupable de sept chefs d’inconduite sexuelle en décembre de la même année.

« J’étais atterré et le cœur brisé », a déclaré le réalisateur de Cheer, Greg Whiteley, après avoir pris connaissance des accusations fédérales contre Harris, selon Variety. « J’ai essayé de déballer ce que je ressentais. Il y avait une personne que j’avais l’impression de connaître très, très bien. Mais ensuite, il y a eu une nouvelle qui m’a amené à croire que je ne savais pas tout sur cette personne et à, d’une manière étrange, me pleurer le décès de la personne que je pensais connaître. »

En parlant de la saison, Whiteley a déclaré: « Je crois énormément au pouvoir des histoires et je les raconte honnêtement. Je pense que l’histoire sera finalement la meilleure version d’elle-même lorsque vous honorez ce qui est vrai, et vous ‘ ne fuyez pas. Cette saison couvre les événements tels qu’ils se sont déroulés, de janvier 2020 à avril 2021, à la suite du Navarro College et de leur rival Trinity Valley Community College dans leur parcours vers le championnat national. Les nouveaux épisodes abordent également des moments extrêmement difficiles, notamment l’impact de COVID-19 et des accusations criminelles contre l’un des anciens membres de l’équipe de Navarro. C’était inspirant, déchirant, parfois frustrant et finalement émouvant de faire partie de leur vie.

« En rentrant chez moi après notre dernier jour de tournage à Daytona, je me suis dit: » Je ne peux pas croire que nous ayons vu ce que nous venons de voir, nous avons vécu ce que nous venons de vivre. » Si nous faisons bien notre travail, nous pouvons emmener le public dans le même tour. »