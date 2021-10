Bande-annonce de la saison 2 de « Saved By the Bell », date de sortie révélée

Peacock’s Saved By the Bell revient pour la saison 2, et nous savons maintenant quand les nouveaux épisodes feront leurs débuts. Dans une nouvelle bande-annonce de la série, le service de streaming a annoncé que Saved by the Bell La saison 2 sera diffusée le 24 novembre. Deadline rapporte que le premier épisode de la saison verra Lark Voorhies retrouver ses camarades de la série originale: Mark- Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen, Elizabeth Berkley-Lauren et Mario Lopez. Voorhies est apparue dans la saison 1 de la nouvelle série, mais c’était par chat vidéo car son personnage – Lisa Turtle – vivait en France à l’époque. Malheureusement, Dustin Diamond, qui était l’un des membres originaux de la distribution, est décédé d’un cancer en février.

La nouvelle bande-annonce donne aux fans un bref récapitulatif de quelques moments amusants de la saison 1, avant d’offrir un aperçu de ce que la saison 2 apportera. Parmi les grandes aventures pour les étudiants de Bayside High, il y aura la Southern California School Spirit Competition, qui présente des opportunités et des obstacles pour certains des nouveaux gangs. En plus des stars originales de retour, tous les principaux jeunes membres de la distribution du renouveau de Saved by the Bell sont également de retour: Haskiri Velazquez comme Daisy, Mitchell Hoog comme Mac Morris, Belmont Cameli comme Jamie Spano, Dexter Darden comme DeVante, Josie Totah comme Lexi et Aisha Alycia Pascual-Pena comme Aisha.

En avril 2020, Gosselaar a parlé avec ET du nouveau spectacle et de ce que c’était que de voir la bande-annonce pour la première fois. « Je n’étais pas sur le plateau, tout pour nous vient d’être préparé, mais en regardant la bande-annonce et en voyant comment elle est tournée, je pense que c’est très intelligent », avait-il déclaré à l’époque. « Ça a l’air incroyable et le contenu est génial. » Il a poursuivi en disant que revenir dans son ancien rôle était amusant mais toujours un peu un défi.

« Je prenais la semaine que nous avions avant le verrouillage pour revenir dans le personnage, pour le comprendre parce qu’il y a une façon dont il dit les choses et si vous le dites de la mauvaise manière, cela peut devenir très douche », a partagé Gosselaar . « L’acteur qui joue mon fils, Mitchell Hoog, je pense qu’il est brillamment interprété, et il fait un très bon travail pour suivre cette ligne – en disant des choses qui sont offensantes, mais si vous les dites à la lumière de la manière de Zack Morris, c’est effervescent et vous ne pouvez pas vous en offusquer. » Les fans peuvent rattraper leur retard sur la saison 1 de Saved by the bell maintenant, avant le début de la nouvelle saison le mois prochain.