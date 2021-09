Bande-annonce de Midnight Mass: la nouvelle émission Netflix de Hill House Creator a une île mystérieuse qui est tout sauf un paradis

Mike Flanagan continue de faire ses preuves comme l’un des cinéastes les plus talentueux travaillant dans le genre de l’horreur aujourd’hui. D’Oculus à Hush en passant par Doctor Sleep, il a fabriqué à plusieurs reprises des joyaux dans le monde des fonctionnalités, mais au cours des dernières années, il a également réalisé un travail exceptionnel dans le domaine de la narration en série sur Netflix. The Haunting Of Hill House et The Haunting Of Bly Manor se sont tous deux avérés être des fêtes effrayantes incroyablement populaires sur le service de streaming, et pour cette raison, notre anticipation de la prochaine messe de minuit est extrêmement élevée. Je dirais que cela a été à un niveau maximum, mais cette dernière bande-annonce prouve que ce n’est pas vrai, car cet aperçu ne fera que renforcer l’excitation pour la mini-série.

Midnight Mass arrive sur Netflix le 24 septembre, et bien que nous ayons eu un bref aperçu le mois dernier avec l’arrivée d’un premier teaser, cette séquence nous donne à la fois une bien meilleure idée de ce à quoi s’attendre et des frissons.

