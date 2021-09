Bande-annonce de pizza réglisse: l’histoire de la maturité de Paul Thomas Anderson ressemble à un saccadé de larmes

Après avoir diffusé la première bande-annonce de Licorice Pizza, exclusivement en 35 mm dans des cinémas d’art et d’essai comme le New Beverly Theatre, le premier aperçu de ce projet très attendu est enfin arrivé sur Internet. Le noyau de l’histoire est la romance entre Gary (Cooper Hoffman) et Alana, deux enfants fous de la vallée de San Fernando en 1973, tombant amoureux et tombant amoureux. Une mésaventure comique, une émotion intense et une leçon sur la façon de prononcer “Barbara Streisand” s’ensuivent, révélant la passion de Paul Thomas Anderson pour briser le cœur du public, tout en laissant tomber des gags citables. Oh, et quand nous avons dit “casting d’étoiles”, c’était un euphémisme.