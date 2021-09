Bande-annonce de Red Notice : Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds promettent un film d’espionnage bourré d’action

En équipe avec Nolan Booth de Ryan Reynolds, Johnson parcourt différents pays et régions du monde pour faire le travail.

Pour les amateurs de films d’action, la très attendue bande-annonce de Red Notice mettant en scène Dwayne Johnson est sortie. Outre la présence magnétique de Johnson dans le film, le casting du film est rempli de nombreux autres poids lourds dont Gal Gadot, Ryan Reynolds entre autres. D’après le look de la bande-annonce, le film semble être un tour de montagnes russes pour les geeks du film d’action. L’intrigue centrale du film tourne autour du personnage de Dwayne Johnson qui joue un agent du FBI et vise à arrêter « The Bishop » qui est joué par Gadot. Au cours de sa tâche d’arrêter ‘The Bishop’, Johnson fait équipe avec Nolan Booth de Ryan Reynolds.

À partir de la bande-annonce rapide du film, on peut mesurer que le film a été tourné à divers endroits dans le monde alors que les trois personnages voyagent d’une partie du monde à l’autre dans le jeu du chat et de la souris. Avec Johnson sur les plateaux, il est impossible de ne pas avoir certaines des plus belles séquences d’action du film avec une livraison sans faille. En plus des trois poids lourds présents dans le film, ce qui augmente le potentiel du film de quelques crans, c’est le fait que le film sera réalisé par Rawson Marshall Thurber qui a des œuvres comme Skyscraper, Central Intelligence et We’re the Millers to son crédit.

Le synopsis officiel du film donne à peu près toute l’intrigue du film au début en déclarant qu’une notice rouge émise par Interpol a été publiée contre “The Bishop” et Johnson a été chargé d’attraper les plus recherchés et les plus recherchés au monde. plus grand voleur d’art. En équipe avec Nolan Booth de Ryan Reynolds, Johnson parcourt différents pays et régions du monde pour faire le travail. Au milieu des séquences d’action à couper le souffle, le film a beaucoup à offrir, notamment une séquence de danse, une prison isolée, des jungles profondes et la présence des trois meilleurs artistes tout au long pour divertir le public.

