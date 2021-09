Bande-annonce de résurrection Matrix | Showgirl

Bande-annonce de la résurrection de la matrice. Ce jeudi, Warner Bros. a sorti la première bande-annonce du très attendu Matrice 4, La résurrection matricielle.

The Hollywood Reporter apporte ce premier aperçu de la bande-annonce très attendue de Résurrection matricielle continue l’histoire de Thomas Anderson (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Ann Moss), qui semblent une fois de plus piégés dans une réalité simulée contrôlée par des machines. Anderson, ou Neo, peut être vu en train de prendre des pilules bleues et ne semble pas se souvenir de son passé ni de qui il est, alors qu’il discute de ses rêves avec un psychiatre interprété par Neil Patrick Harris. Neo et Trinity ne se connaissent apparemment pas – encore.

La bande-annonce de trois minutes contient la bande originale de la chanson “White Rabbit” de Jefferson Airplane. Les vidéos du film – co-écrit et réalisé par Lana Wachowski ont été présentées pour la première fois au Cinemacon. Lilly Wachowski – qui a travaillé avec Lana sur l’original n’est pas revenue pour cet épisode.

La résurrection matricielle met également en vedette Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas et Christina Ricci. Laurence Fishburne n’est pas revenu pour son rôle de Morpheous, Yahya le fait en tant que jeune version de Morpheous.

Le film La résurrection matricielle Il sortira en salles et sur HBO Max le 22 décembre.

OMG! Je ne sais pas, j’ai déjà vu la bande annonce plusieurs fois… la première fois je n’ai pas aimé, j’étais genre… WTF… John Wick ? Où est Néo ? MDR! La deuxième fois c’était fini… Ok… John Wick… c’est Neo ? IL POSSÈDE! Ok, ok, je plaisante, ce n’était pas ce à quoi je m’attendais. Je ne sais pas, c’est le premier trailer et bien qu’il y ait beaucoup d’oeufs de Pâques que vous pouvez lire (en anglais) sur ., j’attendrai l’autre ou les prochains. Je vais encore le voir… mais je ne sais vraiment pas… (je suis en train de traiter). Je dois arrêter de voir John Wick. MDR!

