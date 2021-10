Bande-annonce du thriller Netflix Tense de Kevin Hart et Wesley Snipes

Kevin Hart s’essaye au drame. Le comédien populaire est surtout connu pour chatouiller les conneries du public, mais son dernier projet, True Story, est un véritable changement de rythme pour la star de Jumanji. Netflix a publié la bande-annonce du thriller en série limitée, qui met en vedette Wesley Snipes, et bien que certains éléments reflètent clairement la vie de Hart, la série semble être une aventure sombre et sinueuse.

Hart joue le rôle d’un comédien à succès connu sous le nom de The Kid, et sa vie déraille lorsque son mystérieux frère aîné (Snipes) se présente et menace de révéler leurs sombres secrets. True Story est produit par Narcos et Narcos : le showrunner mexicain Eric Newman, donc les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que la violence et l’intrigue s’ensuivent. True Story arrive sur Netflix le 24 novembre.

Hart a parlé de son nouveau projet dans une interview avec Entertainment Weekly. « C’est un thriller, c’est comme si vous ne m’aviez jamais vu auparavant », a expliqué Hart. « Nous voulions élever le niveau de curiosité, du genre ‘Qu’est-ce que Kevin essaie de dire ? Est-ce qu’il joue lui-même ?’ Nous ne faisons jamais référence au personnage par son nom, juste Kid. Et la vie de Kid ressemble à la mienne dans une certaine mesure, et puis c’est exagéré à certains endroits. Mais en fin de compte, c’est une question de, jusqu’où iriez-vous pour protéger les choses que vous’ avez-vous travaillé le plus dur ? Où iriez-vous pour vous assurer que ces choses restent les vôtres et ne vous sont jamais enlevées ? Je peux dire vaguement, parce que je ne veux pas en dire trop, quand la vie vous lance certains obstacles et défis, parfois vous ne savez même pas de quoi vous êtes capable. Et c’était la chose la plus importante, nous voulions mettre notre personnage dans une situation où il pourrait finalement se choquer et vraiment sortir de sa norme pour devenir une personne qu’il n’a jamais n’avait aucune idée qu’il pourrait jamais l’être. »

Snipes a définitivement endossé ce rôle de grand frère, taquinant Hart dans une interview à Entertainment Weekly. Alors qu’ils pensaient initialement que la série aurait un ton plus comique, Snipes a demandé à Hart s’il pensait qu’il était à la hauteur de la tâche du drame. « Je ne sais pas si vous pouvez gérer le drame », se souvient-il avoir demandé au comique. « Quand je viens, je viens correctement. Nous ne venons pas pour tirer des coups. Donc si vous voulez y aller, alors je veux vous apporter mon soutien. »