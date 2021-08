Bande-annonce emblématique E3 de Metal Gear Solid 2, convertie en 4K par une IA

Image : Fonderie numérique

À l’E3 2000, Metal Gear Solid 2 a absolument volé la vedette lorsque sa première séquence de gameplay en temps réel a été diffusée sur PlayStation 2.

Cela avait l’air incroyable à l’époque, mais le temps passe sans cesse, et selon les normes de 2021, ce n’est évidemment pas si incroyable, avec certaines des astuces techniques utilisées à l’époque pour contourner les limitations de la PS2, comme tout ce brouillard, nous empêchant maintenant de profiter ses détails les plus fins.

C’est là qu’intervient l’upscaling de l’IA. Plutôt que de demander aux moddeurs d’entrer minutieusement dans le jeu et de refaire chaque texture du jeu, Digital Foundry a laissé un logiciel d’apprentissage en profondeur se détacher uniquement de la bande-annonce, qui a examiné chaque image et a pensé, OK, cela ressemble à un réservoir de carburant, nettoyons-le, comblons les lacunes et refaisons-le en résolution 4K.

Et ça a fait un sacré boulot ! Bien qu’elles ne soient pas parfaites (certaines choses sont trop nettes, tandis que d’autres n’ont jamais été conçues pour être nettoyées), la plupart des scènes ici bénéficient grandement de l’application, la remorque elle-même étant capable de maintenir ses vibrations humides et lourdes tout en améliorant le fidélité globale (et il convient de noter ici que les émulateurs font un assez bon travail de mise à l’échelle de jeux entiers depuis des années, mais pas aussi bien).

Si cela vous donne envie de plus de Metal Gear Solid 2, il y a des choses bien pires que vous pourriez faire ensuite que de rattraper l’excellente rétrospective du jeu de Heather de l’année dernière :