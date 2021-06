Bande-annonce et date de première ! 10z viral

L’un des drames les plus addictifs de Netflix revient le mois prochain.

Le streamer a publié mercredi la première bande-annonce officielle et a confirmé que la deuxième saison en 10 parties d’Outer Banks serait disponible en streaming le 30 juillet.

Outer Banks est une histoire de passage à l’âge adulte qui suit un groupe soudé d’adolescents locaux (les “Pogues”) dans la destination de vacances à la plage des Outer Banks de Caroline du Nord.

Après leur évasion proche de la mort, la saison deux trouve John B et Sarah en fuite – et au-dessus de leurs têtes – aux Bahamas.

De nouveaux amis amènent également de nouveaux ennemis alors qu’ils sont de retour sur la piste de l’or, tandis que les enjeux pour Kiara, Pope et JJ s’intensifient rapidement à la maison. Les 400 millions de dollars sont toujours de la partie, mais la découverte d’un nouveau secret réunira-t-elle le groupe pour une nouvelle mission ?

L’aventure d’une vie les attend, mais les eaux inexplorées à venir signifient que nos Pogues doivent faire tout leur possible pour s’en sortir vivants.

Le casting comprend Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pape), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper), Drew Starkey (Rafe Cameron) et Charles Esten (quartier Cameron).

Elizabeth Mitchell (Limbrey), Caroline Arapoglou (Rose), Carlacia Grant (Cleo), Julia Antonelli (Wheezie Cameron), Deion Smith (Kelce), Cullen Moss (Deputy Shoupe) et Nicholas Cirillo (Barry) sont également à l’affiche.

Les créateurs et producteurs exécutifs – Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke – ont précédemment expliqué ce que les fans peuvent attendre cet été d’Outer Banks :

La saison 2 va tester notre équipe comme jamais auparavant. Nous avons monté le cadran sur tout ce que les fans ont aimé dans la première saison – plus de mystère, plus de romance et des enjeux plus élevés.

C’est une aventure pleine d’action et à plein régime et ces photos offrent un aperçu du prochain chapitre pour nos Pogues. Tout ce que nous pouvons dire pour le moment, c’est de boucler votre ceinture, ça va être une course folle.

Si l’on en croit la bande-annonce, ce sera une autre saison sauvage.

Découvrez-le ci-dessous.

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.