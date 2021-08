Bande-annonce exclusive On These Grounds du documentaire Timely ⋆ .

ComingSoon est ravi de lancer la bande-annonce exclusive du documentaire opportun Sur ces terrains, réalisé par Garrett Zevgetis.

“Une vidéo explosive devient virale, montrant un responsable des ressources scolaires blanc en Caroline du Sud tirer une adolescente noire de son bureau d’école et la jeter par terre”, lit-on dans le synopsis officiel. “Une nation indignée se divise sur qui est en faute et quel rôle la race a joué dans l’incident. La guérisseuse-activiste Vivian Anderson déracine sa vie à New York et déménage en Caroline du Sud pour soutenir la jeune fille et démanteler le système derrière “l’assaut à Spring Valley”, y compris face au policier. Ajoutant du contexte, la géographe Janae Davis parcourt les marais environnants et rencontre les maisons d’anciens esclaves d’ascendance africaine, reliant le passé au présent. Dans le contexte d’un calcul racial et de ses racines historiques profondes, un incident met en lumière une structure de pouvoir américaine persistante. Tout comme la nation dans son ensemble, l’agent qui procède à l’arrestation et l’étudiant ont des points de vue très différents. À travers des images intimes et des interviews avec les deux, une vérité cachée est découverte sur ce qui s’est réellement passé ce jour-là.

Découvrez la bande-annonce exclusive ci-dessous :

Le film sortira en salles et à la demande le 24 septembre de Gravitas Ventures.

Sur ces terrains est produit par Ariana Garfinkel, Jeff Consiglio et Chico Colvard.