Mallory est rejoint par Andy Greenwald, coanimateur de The Watch, pour discuter de la dernière bande-annonce de Hawkeye, de ce qui les passionne le plus et des questions qu’ils ont encore sur la nouvelle mini-série (02:57). Ensuite, TD St. Matthew-Daniel s’arrête pour discuter du dernier épisode de What If…? et analysez le nouveau conte mettant en vedette Tony Stark et le méchant Killmonger (46:13).

Hôte : Mallory Rubin

Invité : Andy Greenwald et TD St. Matthew-Daniel

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

