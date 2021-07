Bande-annonce Hungama 2 : Grand retour après 14 ans ! Acteur Shilpa Shetty, Paresh Rawal, la comédie Ashutosh Rana semble prometteuse

Écrit et réalisé par Priyadarshan, le film devrait sortir sur Disney + Hotstar le 23 juillet (Source de l’image: IE)

Bande annonce Hungama 2: L’attente est enfin terminée pour les fans de Hungama. Qui n’a pas regardé le film (Hungama) après tout ? Ou disons-le de cette façon : qui n’a pas manqué de regarder Radheshyam Tiwari à l’écran pendant si longtemps. Du casting légendaire aux punchlines épiques, les enfants des années 90 se sont souvenus de tout. Chacun des dialogues a été chaleureusement rappelé et apprécié de la même manière par tout le monde. L’acteur Akshay Kumar s’est rendu sur ses plateformes de médias sociaux et a partagé la bande-annonce du film et a écrit: “Hungama 2 Trailer. Heureux de lancer la bande-annonce de mes chers amis Priyadarshan monsieur, #PareshRawal et le prochain #Hungama2 de Ratan Jain, une émeute de fous rires. Bonne chance à l’équipe ! ». Shilpa Shetty Kundra, qui joue un rôle de premier plan dans le film, a également partagé la bande-annonce du film sur ses comptes de réseaux sociaux. La légende disait : “#Hungama2 Trailer. Khatam hua aapka aur mera intezaar. Hungama 2 ka trailer lekar, laut aayi hoon main after 14 saal!”. L’acteur a en outre écrit : « C’est doublement amusant, doublement fou, double hungama pour chatouiller vos drôles d’os ! Diffusion à partir du 23 juillet. Uniquement sur Disney plus Hotstar VIP ! ” dans la légende.

« Ye Praani Mera Nahin Hai »

La bande-annonce s’ouvre sur la discussion sur qui est le père de l’enfant de Pranitha Subash. On voit l’acteur Meezaan Jafri expliquer à Ashutosh Rana qu’il n’est pas le père et que les deux (Pranitha et Meezan) n’avaient fait qu’étudier ensemble au collège et c’est tout. « Ye Praani mera nahi hai », dit Jafri en désignant l’enfant. Il se rend ensuite à Paresh Rawal (Radheshyam Tiwari) et demande de l’aide pour se sortir de ce pétrin. La tournure de l’histoire se déroule lorsque Tiwari Ji (Paresh Rawal) surprend Shilpa Shetty (sa femme) et Jafri ensemble dans la célèbre voiture dansante. L’acteur Shilpa Shetty Kundra est également vu éblouir la scène dans l’avatar de sari rouge à notre numéro plein d’entrain préféré de tous les temps “Chura Ke Dil Mera”.

Hungama : À propos du film

Le premier volet du film est sorti le 1er août 2003 et a été apprécié par les amateurs de comédie pendant toutes ces années. Dans le film, l’acteur Rimi Sen, Aftab Shivdasani, Akshaye Khanna et Rajpal Yadav ont également été vus dans le rôle principal. Le film tournait autour d’un homme d’affaires millionnaire vivant dans le village qui a finalement décidé de déménager en ville avec sa femme Anjali (interprétée par Shoma Anand). La comédie commence en raison d’identités erronées dans les films, ce qui conduit finalement tout le monde à avoir des ennuis. Le film nous a fait mal au ventre car chaque scène du film est venue avec ses propres surprises et ses punchlines comiques.

Dans la deuxième partie, vous verrez les acteurs Paresh Rawal, Shilpa Shetty, Meezaan Jafri et Pranitha Subhash, Ashutosh Rana, Rajpal Yadav et Johny Lever dans des rôles de premier plan.

Bande-annonce Hungama 2: Réactions des internautes

Le film a recueilli quelque 3 94429 vues avec 38 000 mentions J’aime et 3,6 000 dégoûts sur YouTube dans les 3 heures suivant le téléchargement. Bien que le film ait réussi à attirer l’attention de tout le monde, des réactions mixtes peuvent être vues sur toutes les plateformes de médias sociaux. Alors que certains ont adoré la courte apparition de Rajpal Yadav dans la bande-annonce, certains ont vraiment détesté la reconstitution de la chanson « Chura Ke Dil Mera ». “Une chanson de plus est ruinée, quelle mauvaise récréation de Chura Ke Dil”, lit-on dans un commentaire sur YouTube. Certains étaient optimistes et tout aussi optimistes à propos du film étant donné l’histoire et le casting du film. « Ça pourrait être un bon film ! Faites confiance au réalisateur légendaire ici et aux acteurs légendaires », lit-on dans un autre commentaire sur YouTube. Un autre commentaire disait : « La bande-annonce est OK. J’espère que le film est génial”. Alors que la comédie du film semble prometteuse et que le premier opus a été très apprécié des fans, nous devons attendre le 23 juillet pour savoir quel avenir réserve au film.

Écrit et réalisé par Priyadarshan, le film devrait sortir sur Disney + Hotstar le 23 juillet.

