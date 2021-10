Bande-annonce Nintendo pour les jeux N64 sur Switch, sa vidéo la plus détestée

Image : Kotaku

Eh bien, il semble que beaucoup de gens n’aiment pas le nouveau pack d’extension Switch Online de Nintendo basé sur les goûts et les aversions de la bande-annonce. La vidéo, qui a révélé les détails des prix du plan, a maintenant 104 000 aversions sur YouTube, dépassant la vidéo la plus détestée de la chaîne Nintendo : une bande-annonce pour Metroid Prime : Federation Force.

Le pack d’extension de NSO coûte 50 $ par an, soit plus du double de ce que coûte le forfait de base Nintendo Switch Online. Cet argent supplémentaire vous donne accès à une extension Animal Crossing (qui peut et doit être achetée séparément) et à 23 jeux N64 et Sega Genesis. Ce n’est pas grand-chose et, pour empirer les choses, la qualité de l’émulation de ces jeux n’est pas excellente, beaucoup se plaignant que les anciens jeux fonctionnent mal, manquent de remappage de contrôle approprié et présentent de nombreux bugs et problèmes visuels et de gameplay. C’est juste un gros gâchis hors de prix.

Il semble que beaucoup d’autres aiment trop le plan Expansion Pack, son prix élevé et sa sélection dérisoire de jeux classiques. Comme repéré par VGC, la bande-annonce annonçant tous ces détails, qui a été téléchargée sur la chaîne YouTube de Nintendo le 15 octobre, a rapidement accumulé plus de 100 000 aversions. En comparaison, il n’a que 17 000 likes.

Si vous consultez d’autres téléchargements pour cela, les chiffres sont plus petits, mais les aversions sont toujours gagnantes. Le téléchargement de Nintendo UK, par exemple, a 1 000 likes mais près de 6 000 n’aime pas.

La vidéo la plus détestée auparavant sur la chaîne YouTube de Nintendo était une bande-annonce E3 pour Metroid Prime: Federation Force. Cela a actuellement 96k aversions. Mais cela a été téléchargé en 2015. La bande-annonce de présentation du pack d’extension n’est en ligne que depuis 16 jours et a déjà gagné plus d’aversions en ce court laps de temps.

Bien que je doute fortement que Nintendo change quoi que ce soit en fonction de certaines aversions sur YouTube, il est toujours notable que tant de gens semblent en avoir marre du prix et de la qualité du pack d’extension. Même si GoldenEye est ajouté dans un avenir proche, je ne suis pas sûr que cela convainc plus de gens de débourser plus de 50 $ par an.