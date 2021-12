Bande-annonce officielle de la saison 4 de « Cobra Kai » publiée par Netflix

La quatrième saison de Cobra Kai devrait être diffusée le 31 décembre. Et pour préparer les fans, Netflix vient de publier la bande-annonce officielle de la nouvelle saison. La bande-annonce montre d’abord Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (Willam Zabka) unissant leurs forces pour abattre le dojo Cobra Kai. Mais John Kreese (Martin Kove) obtient sa propre aide en ramenant Terry Silver (Thomas Ian Griffith) pour aider à former les étudiants de Cobra Kai pour le tournoi All Valley Under 18 Karate.

« Alors que Samantha et Miguel tentent de maintenir l’alliance du dojo et que Robby fait tapis à Cobra Kai, le sort de la vallée n’a jamais été aussi précaire », déclare le synopsis officiel. « Quels tours Kreese a-t-il dans sa manche ? Daniel et Johnny peuvent-ils enterrer leur hache de guerre vieille de plusieurs décennies pour vaincre Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il le visage du karaté dans la vallée ? »

Les fans sont ravis d’avoir Terry Silver de retour dans le mix car il était le méchant principal de The Karate Kid Part III. En août, Griffith est apparu sur le podcast Cobra Kai Kompanion et a parlé de travailler à nouveau avec Macchio. « Coupure sur, vous savez, 30 ans plus tard, quand j’avais marché sur le plateau parce que je n’avais pas vu Ralph, nos chemins ne s’étaient pas croisés pendant toutes ces années, juste pour le voir sur le plateau de Cobra Kai, c’était tellement bizarre », a déclaré Griffith par Heavy. « Nous étions comme si nous nous regardions en souriant et vous savez, vous avez le sentiment que vous vous dites ‘Ah, ce fut une bonne expérience avec cette personne.’ Je ne me souviens pas de grand-chose, mais je me souviens que c’est une chose vraiment positive et c’est – je suis parti en disant: « Je suis heureux d’être ici. » »

Cobra Kai est la suite de la franchise de films The Karate Kid et a fait ses débuts sur YouTube Red en 2018. L’émission a déménagé sur Netflix l’année dernière avant la saison 3. Peyton List, qui joue Tory Nichols dans Cobra Kai, a récemment parlé au New York Post à quoi s’attendre pour la quatrième saison.

« » Il n’est jamais trop tard « , c’est en quelque sorte la prémisse », dit List. « Il y a toutes ces relations compliquées. Il n’est jamais trop tard pour une seconde chance. Avec Johnny, c’est comme s’il n’avait pas atteint son apogée dans les années 80. Il peut revenir. J’adore une histoire de rédemption. »