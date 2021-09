Bande-annonce officielle de Matrix 4 Resurrections avec un Keanu Reeves qui ressemble à quelque chose de John Wick | Divertissement

Enfin! Cela a fait des mois d’attente, mais après les rumeurs d’il y a quelques semaines et les images d’il y a quelques jours à peine, il était clair que ce n’était qu’une question de temps pour voir la première bande-annonce de Matrix 4 en haute qualité. Le nouvel opus s’appelle Matrix Resurrections et la bande-annonce est chargée de nostalgie et de références à la première partie.

Lorsque Matrix est arrivé en 1999, les Wachowski ont révolutionné le divertissement. Ils ont créé un film profond avec un message philosophique clair qui était également bourré d’action dans le style le plus pur des films japonais de John Woo et était techniquement impressionnant.

En plus des deux suites directes, le film d’animation et les jeux vidéo, Matrix a conquis des millions de personnes à la fois pour son message et pour son esthétique et, en plus, il est devenu une culture populaire avec cette phrase mythique de « l’échec dans la matrice ” quand échouer … enfin n’importe quoi. En fait, il a récemment été utilisé par Elon Musk lui-même.

Mais revenons à l’important, les soeurs Wachowski ont annoncé il y a quelques mois qu’elles préparaient le retour de The Matrix avec Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves et, après le teaser il y a quelques jours, nous avons enfin la remorque complète de bonne qualité.

Nous le laissons ci-dessous :

Comme on pouvait s’y attendre, nous avons beaucoup de clins d’œil à la trilogie originale, en particulier au premier film et bien que nous ayons vraiment envie de voir ce que Neo et Trinity y font 20 ans plus tard, nous aimerions aussi savoir pourquoi il semble qu’ils aient attrapé directement de John Wick.

Blague à part, Matrix Revolutions arrivera réalisé par Lana Wachowski le 22 décembre et, en plus des cinémas, il sera également disponible sur HBO Max, qui arrivera en Espagne le 26 octobre.

En plus de Keanu et Carrie-Anne, nous verrons Lambert Wilson (l’odieux Mérovingien), Jada Pinkett Smith (capitaine Niobe) et Daniel Bernhardt (l’un des substituts de l’agent Smith).