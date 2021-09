Bande-annonce Overwatch 2 Sombra Rework

Overwatch 2Date de sortie inconnue

inédit

Nintendo SwitchPC+ 2 de plusPlayStation 4Xbox One

Overwatch 2 est la suite mondiale du jeu en équipe acclamé de Blizzard Entertainment, s’appuyant sur la base de combat de l’original et transférant tout ce que les joueurs ont gagné dans une nouvelle ère de compétition épique et de jeu d’équipe. Affrontez vos rivaux dans les modes PvP et explorez l’univers Overwatch de première main dans toutes les nouvelles missions entièrement coopératives qui mettent les héros du monde au défi de faire équipe, de renforcer et d’affronter une épidémie écrasante de menaces dans le monde entier.