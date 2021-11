Bande-annonce ‘Ozark’ de la saison 4, premières photos révélées

La fin est proche pour la famille Byrde. Mercredi, Netflix a donné aux téléspectateurs leur meilleur aperçu du dernier chapitre sanglant de son drame policier à succès Ozark, en publiant à la fois une nouvelle bande-annonce de la saison 4 d’Ozark et des premières photos des derniers épisodes.

La saison 3 s’est terminée avec la capture de Marty par le chef du crime Omar Navarro (Felix Solis) et Wendy (Laura Linney) forcée de frapper son propre frère pour sauver le reste de sa famille. Pendant ce temps, Ruth (Julia Garner) est devenue de plus en plus mécontente des Byrdes, ce qui a conduit à une alliance avec Darlene (Lisa Emery) et à un accord avec le KC Mob. Selon le nouveau teaser, Netflix ne ralentit pas avec le drame du dernier lot d’épisodes, taquinant dans la nouvelle bande-annonce qu' »aucune fin n’est atteinte par accident ». Dans le court clip, une voix off raconte : « Les êtres humains prennent des décisions, ils commettent des actes et cela fait bouger les choses. Cela crée un effet boule de neige – pousse les autres à prendre des décisions. La boule de neige continue de rouler. »

Pendant ce temps, les photos de la saison montrent Marty (Bateman) et Wendy (Laura Linney) couvertes de sang, Ruth (Julia Garner) partageant un moment de tendresse avec Wyatt (Charlie Tahan) et regarde de nouveaux visages rejoindre le casting de la saison 4. Alfonso Herrera rejoint Javi Elizonndro, le neveu de Navarro qui est « fatigué de jouer le rôle de lieutenant obéissant et cherche un moment à faire un grand mouvement de puissance ». Adam Rothenberg joue le rôle de l’ex-flic en disgrâce devenu PI Mel Sattem, qui se présente pour obtenir la signature d’Helen pour ses papiers de divorce et tombe sur les secrets de Bryde. Katrina Lenk devrait incarner Clare Shaw, PDG d’une société biopharmaceutique de premier plan qui se met au lit avec les Bryde et « apprend qu’il y a un coût associé à l’électricité ».

Créé par Bill Dubuque et Mark Williams, Ozark est centré sur la famille Byrde – le planificateur financier Marty, sa femme Wendy et leurs deux enfants adolescents. Après qu’un stratagème de blanchiment d’argent ait mal tourné, la famille déménage de Chicago vers une station balnéaire des Ozarks, l’émission documentant leur dangereuse entreprise criminelle. Après sa première sur le streamer en 2017, Netflix a annoncé en juin 2020 que l’émission se terminerait avec sa quatrième saison à venir, le showrunner Chris Mundy déclarant à l’époque que « cela a été une si belle aventure pour nous tous – à la fois à l’écran et off – nous sommes donc ravis d’avoir la chance de le ramener à la maison de la manière la plus enrichissante possible. »

Regarder attentivement… Quelles sont vos prédictions pour la nouvelle saison d’Ozark ? pic.twitter.com/cPP3PrsjTw – Netflix (@netflix) 17 novembre 2021

Prévue pour ses débuts plus d’un an après la première de la saison 3, la saison 4, la dernière saison, comprendra 14 épisodes. La saison sera diffusée en deux parties, chacune composée de sept épisodes. Ozark Saison 4, première partie sera diffusée le vendredi 21 janvier sur Netflix. Une date de première pour la partie 2 n’a pas été annoncée.