Bande-annonce pour Eternals ! Voici pourquoi ils n’ont pas aidé dans le combat des Avengers avec Thanos

Le film met en vedette Angelina Jolie, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Gil Birmingham, Harish Patel, Kit Harington entre autres dans les rôles de premier plan et est écrit par Matthew et Ryan Firpo (Photo : Marvel Studios)

La bande-annonce finale de “Eternals” de Marvel Studios est enfin sortie. Réalisé par Chloé Zhao, lauréate d’un Oscar, le film parle des êtres immortels avec des surhumains vivant secrètement sur terre depuis des milliers d’années. Le film devrait sortir le 28 octobre 2021. La bande-annonce de 3 minutes révèle enfin la réponse à une question : Pourquoi Eternals n’a-t-il pas aidé les humains dans la lutte contre Thanos ?

La bande-annonce révèle que c’est parce qu’ils (les Éternels, qui sont chargés de protéger la terre contre leurs homologues maléfiques) ont reçu l’ordre de ne pas interférer à moins que des déviants ne soient impliqués. Thanos, fait intéressant, dans un combo EternaL-Deviant dans les bandes dessinées.

La bande-annonce du film a également révélé que cela pourrait être dû à l’annulation du claquement de Thano qui a peut-être invité les Deviants. Le film nous donne l’impression d’être Avengers, mais a un ton et un style différents. Le film est assez différent des autres films MCU (Marvel Cinematic Universe) que nous avons peut-être vus dans le passé.

Bien que la bande-annonce ne révèle pas grand-chose, les séquences d’action montrées dans le film semblent prometteuses. En outre, il est sûr de dire que Eternals pourrait être le plus grand film MCU depuis Avengers: Endgame sorti en 2019. Le film met en vedette Angelina Jolie, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Gil Birmingham, Harish Patel, Kit Harington entre autres dans le rôles de premier plan et est écrit par Matthew et Ryan Firpo.

