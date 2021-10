Bande-annonce publiée pour la 5e suite

Scream revient avec une cinquième entrée de la franchise d’horreur emblématique, et la première bande-annonce des films à venir est maintenant sortie. Dans les nouvelles images intenses, les fans ont un aperçu de la terreur sanglante qui attend le retour de Ghostface pour faire des ravages chez les adolescents de Woodsboro, en Californie. Les héros bien-aimés de la série, un peu moins usés, reviennent également, avec Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette, tous de retour dans leurs rôles respectifs de Sidney Prescott, Gale Weathers et Dewey Riley.

La bande-annonce s’ouvre sur l’adolescente de Woodsboro, Tara (Jenna Ortega), traquée et attaquée par le tristement célèbre meurtrier masqué, de la même manière que Casey Becker de Drew Barrymore a été tuée dans le premier film. Dewey, qui semble ne plus être le shérif de Woodsboro, téléphone à Sidney et lui dit que « ça se passe » à nouveau. Le chaos et l’effusion de sang réunissent à nouveau les trois derniers survivants, car ils sont les seuls à avoir résisté aux assauts de chaque série de meurtres de Ghostface.

« Je vais dormir jusqu’à ce qu’il soit dans le sol », a déclaré Sydney, indiquant clairement qu’elle avait l’intention de voir cela jusqu’au bout. Elle se retrouve plus tard face à face avec le maniaque au couteau, qui lui dit « c’est un honneur » de la voir. Il y a aussi un moment où le nouveau personnage Sam Carpenter (joué par Melissa Barrera) dit à la nouvelle classe d’adolescents victimes que toutes « les attaques étaient toutes contre des personnes liées aux tueurs d’origine ». En supposant qu’elle parle des tueurs de Scream ’96, cela ferait référence à Billy Loomis (Skeet Ulrich) et Stu Macher (Matthew Lillard).

« Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux ait choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville », lit-on dans le synopsis officiel du film de Paramount Des photos. En plus de Campbell, Cox et Arquette, Roger L. Jackson revient en tant que voix de Ghostface, et Marley Shelton reprend son rôle de Judy Hicks de Scream 4. Les autres nouveaux arrivants cette fois-ci incluent Jack Quaid, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Dylan Minnette, Mikey Madison, Sonia Ben Ammar et Kyle Gallner.

Le nouveau Scream est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, du groupe de cinéma Radio Silence (Ready or Not), et le scénario a été écrit par James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac) et Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock) . Le film a été tourné entre septembre et novembre 2020, à Wilmington, en Caroline du Nord. Scream devrait actuellement sortir en salles le 14 janvier 2022.