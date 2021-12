Bande C et 5G milieu de gamme : qu’est-ce que c’est et pourquoi c’est important pour votre prochain téléphone

Beaucoup de gens ont du mal à comprendre exactement ce qu’est la 5G. Les choses se compliquent encore lorsque l’on considère ses nombreuses formes et groupes. Les opérateurs ont tous commencé avec la 5G la plus flashy et la plus rapide avec mmWave dans quelques zones sélectionnées, mais ce n’est que lorsque Sprint a présenté sa 5G milieu de gamme à la mi-2019 qu’il est devenu clair que la 5G pouvait couvrir de manière réaliste une ville tout en offrant énormément des vitesses améliorées par rapport au LTE.

T-Mobile a repris le spectre 5G de Sprint et l’a utilisé pour ajouter de la vitesse et de la capacité à son réseau 5G à bande basse relativement lent. Cela a permis à T-Mobile de prendre une avance rapide dans la couverture 5G. Plus de 200 millions de personnes sont désormais couvertes par la 5G milieu de gamme de T-Mobile, ce qui donne à l’opérateur une sérieuse avance sur la 5G. Mais AT&T et Verizon ont commencé à accélérer le déploiement de leurs propres réseaux 5G milieu de gamme avec la bande C au début de 2021.

Qu’est-ce que le spectre de la bande moyenne et de la bande C ?

Pour faire court, les fréquences plus basses se déplacent plus loin, ce qui permet aux opérateurs de fournir une couverture avec moins de tours. Ce spectre commence aussi bas que 600 MHz mais n’est pas disponible en très gros morceaux, ce qui signifie que les vitesses sont plus conformes aux vitesses LTE. Le spectre à mi-bande nécessite beaucoup plus de tours pour assurer la couverture, ce qui signifie que le déploiement prendra plus de temps car davantage d’équipements doivent être installés et davantage de droits d’utilisation des terres doivent être acquis.

La bande médiane basée sur Sprint de T-Mobile utilise un spectre de 2,5 GHz, inférieur aux 3,7 GHz à 3,9 GHz que les opérateurs ont obtenus de la vente aux enchères de la bande C ; mais cela montre à quel point ce spectre sera précieux pour la 5G à l’avenir. Alors que la bande C nécessitera plus de tours que le spectre actuel de la bande moyenne de T-Mobile, elle devrait également offrir de meilleures vitesses et une meilleure prise en charge pour plus d’utilisateurs une fois qu’elle sera déployée. Il convient également de rappeler que T-Mobile a également acheté de gros morceaux de spectre en bande C pour améliorer la capacité dans les domaines clés qui en ont besoin.

En fin de compte, chaque opérateur a payé des milliards de dollars pour accéder à ce spectre, et les premiers tests de publications comme Tom’s Guide ont montré des résultats prometteurs. Les vitesses de ce premier test ont culminé à plus de 1 Gbps, avec d’autres résultats montrant plus près de 600 Mbps.

Bien que les vitesses gigabit n’aient aucun sens sur un téléphone mobile, il est important de se rappeler qu’une fois le service officiellement lancé, tout le monde dans la région avec un téléphone compatible partagera la connexion, donc la capacité supplémentaire aidera à maintenir des vitesses élevées.

Le spectre à mi-bande est important pour les opérateurs car il les aide à tenir la promesse de la 5G en tant que véritable réseau de nouvelle génération, mais aussi pour qu’il puisse suivre le rythme alors que de plus en plus de personnes passent à la 5G et commencent à utiliser la technologie. Tout cela est également possible sans réduire la capacité des appareils LTE, que certaines personnes continueront à utiliser pendant des années.

Où ne fonctionne pas le mid-band ?

Le déploiement de la bande C présente des défis évidents, à commencer par la couverture. T-Mobile estime que la bande C nécessitera environ 1,5 fois plus de tours que son spectre de bande moyenne à 2,5 GHz. Bien que ce soit beaucoup moins que les réseaux mmWave 5G construits par Verizon et AT&T, cela signifie toujours que les opérateurs ne pourront pas simplement mettre à niveau les tours existantes avec des nœuds en bande C.

Alors que la plupart des gens peuvent être d’accord avec les avantages globaux d’un réseau 5G plus rapide et plus fiable, beaucoup d’entre eux ne voudront toujours pas qu’un nouveau poteau soit installé près de chez eux. Bien que ces combats se terminent souvent par une victoire pour le transporteur, le temps et l’argent supplémentaires nécessaires pour obtenir des droits sur un terrain auront un impact direct sur la vitesse de déploiement de la bande C.

Un autre problème (potentiellement dévastateur) provient de la Federal Aviation Administration (FAA), en raison des craintes que la bande C 5G puisse affecter les altimètres de certains avions. Selon un article de USA Today, les altimètres utilisent des fréquences comprises entre 4,2 et 4,4 GHz. Bien que la bande C utilise des fréquences qui ne se chevauchent pas à 3,7-3,98 GHz, on craint toujours que certains modèles ne soient toujours confus par les signaux. Cela pourrait empêcher les avions d’atterrir en toute sécurité dans les zones où la bande C est déployée et les conditions météorologiques ont empêché le pilote de voir la piste.

AT&T et Verizon ont déjà retardé leurs réseaux en bande C pour permettre des recherches plus approfondies sur les effets qu’aurait la bande C. Bien qu’il puisse être complètement effacé ou que des limites de puissance puissent être imposées autour des aéroports, il y a de fortes chances que l’industrie du transport aérien cause de nouveaux retards pour la bande C, même si les transporteurs veulent désespérément se lancer sur le réseau.

Votre prochain téléphone devrait-il avoir la bande C ?

La bande C sera incluse dans la plupart des nouveaux téléphones phares expédiés en 2022 et est déjà incluse dans de nombreux modèles expédiés en 2021. Les modèles d’iPhone 12 et 13 prennent tous deux en charge la bande C 5G aux côtés de certains appareils Android comme le Samsung Galaxy S21 et le Z Fold 3. Les téléphones auront probablement besoin d’une mise à jour logicielle pour activer les nouvelles bandes également.

Si vous êtes un utilisateur d’AT&T ou de Verizon et que vous êtes impatient d’essayer les vitesses améliorées de la 5G, vous devez vous assurer que votre prochain téléphone prendra en charge la bande C. Les utilisateurs de T-Mobile ne verront pas autant d’augmentation des vitesses par rapport à l’offre actuelle de milieu de gamme et il reste à voir comment T-Mobile construira la bande C. Néanmoins, la prise en charge de la bande C étant si importante pour ces opérateurs, il y a fort à parier que les meilleurs téléphones Android du futur viendront avec la technologie.

Grands choix

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de T-Mobile

T-Mobile a beaucoup de téléphones sur sa liste, il est donc naturel que vous vous demandiez quel est le meilleur téléphone Android proposé par l’opérateur. Nous vous proposons les meilleures options que vous pouvez acheter dès maintenant.