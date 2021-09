Bande dessinée originale de Transformers disponible gratuitement sur Hasbro YouTube

in

Je suis peut-être un Britannique colonialiste sale qui pue le thé, mais heureusement, la rareté des dessins animés au Royaume-Uni signifiait que mon enfance était suffisamment américanisée (avec az) pour inclure au moins la première génération des dessins animés Transformers. Cependant, ne vous inquiétez pas si cela n’a jamais fait partie de la vôtre, car Hasbro a ajouté toute la première saison du dessin animé de 1984 à sa chaîne YouTube.

Comme le rapporte Xfire, le dessin animé original de Transformers (maintenant connu par les fans de robots déguisés sous le nom de “G1”) était une co-création entre Hasbro et Marvel, le premier ayant importé les jouets japonais Diaclone et MicroChange en Amérique, le dernier embauché pour écrire une trame de fond pour que les robots construisent un univers autour des personnages (enfin, un deuxième univers, à côté des bandes dessinées).

Et c’est ainsi que les Autobots et les Decepticons se sont écrasés sur une Terre préhistorique, pour rester immobiles pendant quatre millions d’années, avant d’être réveillés par un volcan pour une raison quelconque. (La légende d’écran “QUATRE MILLIONS D’ANNÉES PLUS TARD” est une chose de joie.) Ils ont repris là où ils s’étaient arrêtés, tirant des lasers tout en criant de bons mots lapidaires, mais maintenant réparés pour se transformer en véhicules terrestres.

C’était encore mieux que la narration de Michael Bay.

Les 16 premiers épisodes de leurs ébats sont maintenant disponibles pour regarder gratuitement sur Hasbro Pulse, la chaîne YouTube du fabricant de jouets. Je me suis retrouvé à faire exactement cela à 6h50 ce matin, sur mon téléphone, immédiatement en apprenant la nouvelle qu’ils étaient là. Ils restent extrêmement regardables et impressionnent l’art dans les scènes d’ouverture se déroulant sur Cybertron.

Encore meilleure nouvelle, Hasbro a l’intention de publier une autre saison chaque week-end pendant les quatre prochaines semaines. Bien que si vous prévoyez de suivre, cela va créer des habitudes de visionnage assez variées. La saison 2 compte 49 épisodes, la saison 3 en compte 30 et la saison 4 en compte, euh, trois.

Bien sûr, The Transformers: The Movie a comblé le fossé entre les saisons 2 et 3, bien qu’il semble peu probable que cela apparaisse sur leur YouTube. Un film qui est remarquable pour être, pour les fans de trivia, le dernier rôle d’Orson Welles. Heureux qu’il soit sorti sur un high.

J’ai bien l’intention d’y soumettre mon enfant de six ans, car il est important qu’il vive mon enfance plutôt que la sienne. C’est la parentalité. Aussi, n’importe quoi pour l’empêcher de regarder The Thundermans pour la troisième fois.