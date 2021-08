Bande « emblématique » de Man United, Liverpool devient intelligent et l’objet de collection de Tottenham

C’est douloureux pour lui de l’admettre, mais Darren Bent est un grand fan de Tottenham… enfin, leur nouveau kit extérieur.

Il a peut-être joué pour les Spurs, mais l’ancien attaquant a grandi et est toujours un grand fan d’Arsenal.

Nous avons demandé à Darren Bent de choisir ses kits préférés cette saison

Cependant, il pense que le nouveau look de Tottenham est hors de ce monde – on dirait certainement qu’il vient d’une autre galaxie.

Pour Bent, cependant, peu de choses peuvent battre les kits de l’Inter et de Man United, comme il l’explique à talkSPORT.

5. Barcelone (domicile)

«Je sais qu’il a fallu beaucoup de temps sur Internet pour que les gens ne l’aiment pas, mais j’aime les détails qui s’y trouvent. J’aime le fait qu’ils aient en quelque sorte mélangé les choses ; vous avez des rayures sur un côté du kit, puis vous avez comme un symbole de croix où se trouve le logo du sponsoring. J’en suis un grand fan. J’adore aussi le col, le col rond. C’est très emblématique pour Barcelone, donc je ne suis pas d’accord avec les milliers de personnes qui ne l’aiment pas, vraiment.

.

Bent aime ce que Barcelone a fait avec son nouveau kit cette saison

4. Liverpool (à l’extérieur)

« Cela aurait pu être un peu plus élevé, j’aime vraiment ça. Ils rendent hommage à la saison 96/97, c’est un peu la couleur blanc cassé, un col vert, et ce que j’aime vraiment c’est son look chic. Je ne suis pas vraiment du genre à porter des tenues de football partout, mais si vous aviez l’intention d’aller au restaurant ou de sortir, je pense que c’est assez intelligent pour enfiler une paire de jeans. Donc, ce kit de Liverpool doit être là-dedans.

@LFC

Le nouveau kit extérieur de Liverpool pourrait bien être le meilleur de l’élite

3. Tottenham (à l’extérieur)

«Cela me fait mal de le dire même si j’ai joué pour eux… mais le kit extérieur des Spurs. Ce que j’aime c’est que c’est frappant, j’adore l’utilisation des couleurs, je veux dire un peu de jaune là-dedans, un peu de bleu, un peu de rose ; ils ont en quelque sorte utilisé toutes les couleurs. C’est un objet qui, je pense, deviendra dans quelques années un objet de collection, car nous ne voyons généralement pas les Spurs sortir des sentiers battus, mais avec ce kit, ils l’ont certainement fait. Je ne l’achèterai pas, mais écoutez, je l’aime vraiment vraiment et il doit être là au numéro 3.

.

Il n’y a qu’un mot pour ce design – cosmique

Nike

Mais Darren aime beaucoup ça

2. Inter Milan (domicile)

« J’adore cette trousse. Il a ce genre d’effet peau de serpent. Malheureusement, nous ne voyons plus Pirelli, c’est leur sponsor depuis que je suis gamin. Vous pensez à certains des joueurs emblématiques qui portaient ce kit, mais ce n’est plus là. J’aime le fait qu’il ait le badge italien au milieu, et je pense que c’est juste un kit vraiment sympa et frappant. Le bleu foncé, le bleu clair, le contraste ; J’aime à nouveau le collier. C’est un très très beau kit et qui devait être dans mon top 5, mais au numéro 2.”

.

Un nouveau kit élégant pour les champions d’Italie pour accompagner l’une des nouvelles recrues les plus chaudes d’Europe à Denzel Dumfries

Nike

C’est brillant, très brillant

1. Man United (à domicile)

«Mon numéro 1 va probablement surprendre quelques personnes parce qu’elles s’attendraient à un kit d’Arsenal, mais écoutez le kit à domicile de Manchester United, pour moi, est le meilleur du moment. C’est emblématique. J’aime son look, j’aime la façon dont les poignets ont la petite rayure blanche autour, et qui va avec le col. Cela vous ramène à certains des plus grands joueurs que vous ayez jamais vus avec un maillot Man United. Il a ce genre de sensation rétro, et si vous regardez un peu plus près, il y a un peu de détails là-dedans où vous pouvez voir quelques rayures en bas. Donc, pour moi, le kit domicile de Manchester United, ils l’ont parfaitement et c’est mon numéro 1. “

GETTY

Sancho, un nouveau kit au look rétro et un départ gagnant signifie qu’il est bon d’être un fan de Man United en ce moment

