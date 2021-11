Bande originale d’Andrew WK pour l’art de faire la fête

Lorsqu’Andrew WK a fait irruption sur la scène musicale en 2001, son premier album animé I Get Wet est entré dans la peau de nombreux fans de musique et critiques. Jamais le dicton n’a été plus vrai que vous n’arrêtez pas de vous amuser parce que vous vieillissez ; vous vieillissez parce que vous arrêtez de vous amuser.

Écoutez I Get Wet sur Apple Music et Spotify.

Pour définir le paysage musical, 2001 a été l’année où le nu-metal a dominé les ondes. Limp Bizkit était toujours sur la crête d’une vague un an après la sortie de Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water, qui était en passe d’être certifié six fois platine. Hybrid Theory de Linkin Park avait également un an et s’était vendu à près de cinq millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. Iowa de Slipknot a dominé le palmarès des albums britanniques lors de sa sortie en août, tandis qu’une semaine plus tard, Toxicity de System Of A Down faisait de même aux États-Unis. Deftones, avec White Pony, et Korn, avec Issues, ont également connu des sommets en carrière. Si une caractéristique typique du genre nu-metal était des paroles angoissantes qui se concentraient sur la douleur et l’aliénation, Andrew WK est apparu comme son antithèse.

Hédoniste, grand amusement stupide

Au milieu d’une tornade de guitares multicouches, WK crée un torrent de rock hédoniste et amusant, déclarant son intention dès le départ avec le morceau d’ouverture « It’s Time To Party ». Comme un Motley Crue pour le nouveau millénaire, « Girls Own Love » est aussi louche et tapageur que l’hymne de la strip-teaseuse « Girls Girls Girls », mais sans le sexisme flagrant.

En fait, les influences de WK sont bien plus vertueuses. Ému par la puissante symphonie de voix sur un single caritatif des années 80 « Nous sommes le monde », par USA For Africa, le californien d’origine s’est mis à créer un équivalent rock alternatif en utilisant des influences punk et métal. Une première démo s’est retrouvée entre les mains de Dave Grohl, qui a invité WK à ouvrir pour Foo Fighters. Cette démo a également tenté Island Records d’assister à une émission en direct, et ils ont signé le rager après avoir vu sa performance extrêmement contagieuse gagner toute la pièce.

La bande originale de l’art de faire la fête

I Get Wet est la bande originale de l’art de faire la fête de WK : sauvage, excessif et implacable. Rempli à ras bord d’un barrage de riffs et d’un tourbillon de synthés, il n’y a pas de place pour la subtilité et la nuance musicale. Si vous attendez de la créativité, une musicalité raffinée et une virtuosité habile, alors vous êtes au mauvais endroit ; c’est entièrement unidimensionnel, mais cette dimension est la ZONE DE FÊTE, et si c’est trop fort, vous êtes trop vieux.

En fait, l’approche de WK n’était pas de sonner comme le travail d’un groupe de musiciens mais que chaque chanson sonne comme un instrument en soi. C’est ainsi que « Ready To Die » et « Take It Off » se convulsent au milieu d’un bombardement de dissonances optimistes, tandis que « I Love NYC » rend hommage à sa patrie d’adoption. Il y a quelque chose dans l’intro rudimentaire de « She Is Beautiful », qui rappelle les instruments-jouets d’un enfant, qui évoque un sentiment d’innocence et une époque où la vie était plus simple. Mais la vie pour WK est simple, et sa mission est de faire la fête jusqu’à ce qu’il vomisse – pour inventer un titre de chanson – ou mourir en essayant.

Vous êtes peut-être déjà mort…

Sorti le 12 novembre 2001, I Get Wet n’a pas été un énorme succès commercial, s’installant sur le palmarès des albums britanniques et Billboard 200 aux n° 71 et n° 84, respectivement. Les chansons, cependant, étaient partout, avec « Party Hard », « It’s Time To Party » et « Fun Night », en particulier, largement diffusées à la télévision, au cinéma, dans les jeux vidéo et dans les publicités (la première a même été adoptée par le l’équipe de hockey des Penguins de Pittsburgh comme hymne officiel).

Aujourd’hui, Andrew WK compte les discours de motivation parmi ses activités, et c’est exactement ainsi que joue I Get Wet. De plus, si la positivité inflexible de « Got To Do It » ne vous donne pas envie de quitter votre emploi et de rejoindre le train du parti sans escale Andrew WK, alors vous êtes peut-être déjà mort.

I Get Wet peut être acheté ici.