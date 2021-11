Bande originale de Home Sweet Home Alone : chaque chanson festive explorée

La franchise Home Alone est un incontournable de la saison des fêtes depuis la première sortie du film original en 1990.

Depuis lors, la liste des suites et des retombées n’a cessé de s’allonger et la première tentative de Disney de relancer la franchise de films se présente sous la forme de Home Sweet Home Alone.

Comme de nombreux films de la série, Home Sweet Home Alone regorge de musique pour aider à ajouter à l’ambiance festive, mais quelles chansons figurent dans la bande originale ?

Home Sweet Home Seul | Bande-annonce officielle | Disney+

Date de sortie et intrigue

Home Sweet Home Alone est arrivé sur Disney+ le vendredi 12 novembre 2021.

Le film raconte l’histoire de Max Mercer, un jeune garçon espiègle et plein de ressources qui, dans l’esprit de Home Alone, est laissé pour compte pendant que sa famille s’envole pour le Japon pour les vacances.

Cependant, Max n’est pas laissé seul longtemps alors qu’un couple marié en difficulté jette son dévolu sur la maison de Max alors qu’ils entrent par effraction et partent à la recherche d’un héritage inestimable qu’ils croient avoir volé.



Disney+ | Ateliers du 20e siècle

Bande originale de Home Sweet Home Alone

Comme beaucoup de films seuls à la maison avant lui, la nouvelle entrée dans la franchise regorge de musique.

Les chansons qui figurent dans la bande originale de Home Sweet Home Alone sont :

Disney+ | Ateliers du 20e siècle

Score Home Sweet Home Seul

En plus des chansons sous licence utilisées tout au long, Home Sweet Home Alone utilise également une partition cinématographique composée par John Debney.

Originaire de Californie, Debney compose de la musique pour des films et des émissions de télévision depuis les années 1980 avec des œuvres notables telles que Elf, The Scorpion King et The Greatest Showman ainsi qu’une multitude de films Disney tels que Hocus Pocus, The Jungle Book (2016) et La nouvelle routine de l’empereur.

La partition de John Debney, qui cite le légendaire John Williams, ajoute à la nature espiègle du film et est disponible en streaming sur Spotify et Apple Music.

Home Sweet Home Alone est disponible en streaming maintenant sur Disney + après sa sortie le 12 novembre 2021.

