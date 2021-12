Bande originale du film emblématique de Miles Davis

En 1957, 31 ans Miles Davis – une véritable icône du cool – était le nom le plus en vogue du jazz. Columbia, le nouveau label du trompettiste, a sorti ses deux premiers LP pour eux cette année-là (‘Round About Midnight et Miles Ahead, ce dernier un projet orchestral historique avec Gil Evans), et si cela ne suffisait pas pour la légion croissante de fans de l’homme , l’ancien label de Davis, Prestige, vidait ses coffres et sortait trois sessions d’enregistrement différentes, sous les titres Walkin’, Cookin’ et Bags’ Groove. Et en décembre de la même année, Miles a enregistré l’un de ses albums les plus révolutionnaires à ce jour, la bande originale d’un film noir français, Ascenseur Pour L’Échafaud.

Malgré son succès en tant qu’artiste d’enregistrement, Davis avait du mal à garder son groupe ensemble. Au printemps 1957, il avait licencié le saxophoniste Jean Coltrane et le batteur Philly Joe Jones en raison de leur toxicomanie, faisant respectivement appel à Sonny Rollins et Art Taylor pour les remplacer. Leur séjour fut cependant bref. Le saxophoniste belge Bobby Jaspar a ensuite fait une apparition éphémère dans le groupe de Miles, tandis que Tommy Flanagan a succédé au pianiste sortant Red Garland.

En octobre 1957, Miles fait appel à l’impressionnant saxophoniste alto Cannonball Adderley pour prendre la place de Jaspar. Satisfait de la présence et des capacités de Cannonball, Miles croyait maintenant que, s’il pouvait attirer Coltrane (le saxophoniste avait, à ce moment-là, abandonné son habitude de drogue et jouait mieux que jamais avec Moine Thélonious) il pourrait étendre son quintette à un sextet, ce qui pourrait donner naissance à son meilleur groupe de tous les temps. « Ce n’était pas encore prêt à arriver, mais j’avais le sentiment que cela arriverait très bientôt », écrit-il dans ses mémoires de 1989, Miles: The Autobiography.

Miles Davis en Europe

Alors que Miles réfléchissait à la manière de réorganiser son groupe de travail et de ramener un peu de stabilité au line-up, il a reçu une invitation à se rendre en Europe en tant que soliste invité. Il n’avait pas besoin de se persuader de quitter l’Amérique, où les musiciens noirs devaient lutter quotidiennement contre le racisme et étaient constamment harcelés par la police. Il était déjà allé à Paris, en 1949, avec Tadd Dameron et Charlie Parker, et a affirmé que l’expérience « a changé ma façon de voir les choses pour toujours ». Miles a vu à quel point le public européen considérait les musiciens noirs avec respect. « J’ai adoré être à Paris et j’ai adoré la façon dont j’ai été traité », a-t-il déclaré, se remémorant avec tendresse son premier séjour en Europe.

Anticipant un accueil chaleureux similaire, Miles est arrivé à Paris en novembre 1957 et a été pris en charge à l’aéroport par le promoteur et passionné de jazz Marcel Romano, qui avait réservé le trompettiste pour une tournée de trois semaines en Europe qui comprendrait des concerts à Bruxelles, Amsterdam, et Stuttgart, ainsi que la capitale française. À l’insu de Miles, Romano avait prévu de le présenter dans un film sur le jazz, bien que le projet ait été annulé avant l’arrivée de Miles. Par hasard, cependant, le technicien de cinéma Jean-Claude Rappeneau, que Romano allait engager pour le projet avorté, a révélé au promoteur qu’il travaillait sur un long métrage d’un jeune réalisateur du nom de Louis Malle, qui aimait le jazz. Il a suggéré que Romano approche Malle pour que Miles fournisse la bande originale.

Planification de la bande son

Cette idée était au premier plan dans l’esprit de Romano lorsqu’il est allé chercher Miles. « J’ai parlé du projet à Miles quand il est arrivé à l’aéroport », a-t-il révélé dans une interview en 1988. « Il a semblé tout de suite très intéressé et nous avons pris rendez-vous pour une projection privée. Miles nous a fait expliquer les détails de l’intrigue, la relation entre les différents personnages, et il a également pris quelques notes. La session proprement dite ne devait pas avoir lieu avant quinze jours.

Dans son autobiographie, Miles a affirmé qu’il avait été présenté à Louis Malle via l’actrice française Juliette Gréco, que le trompettiste avait rencontrée pour la première fois en 1949 et avait eu une liaison amoureuse avec. Il tenait à contribuer au film, intitulé Ascenseur Pour L’Échafaud (connu sous le nom de Frantic aux États-Unis et Lift To The Scaffold au Royaume-Uni), un thriller mettant en vedette Jeanne Moreau et Maurice Ronet dans le rôle d’amants qui conspirent pour tuer le mari de Moreau et alors faire face à des conséquences qui donnent à réfléchir. « J’ai accepté de le faire et ce fut une excellente expérience d’apprentissage », a écrit Miles dans son autobiographie, « parce que je n’avais jamais écrit de partition musicale pour un film auparavant. »

Comme la tournée n’a duré que quelques jours pendant les trois semaines que Miles était à Paris, le trompettiste a pu passer un peu de temps à travailler sur la partition. « Je regardais les rushes du film et j’obtenais des idées musicales à écrire », a-t-il expliqué. Marcel Romano se souvient : « Miles avait tout le temps qu’il voulait pour réfléchir à l’enregistrement ; il avait demandé un piano dans sa chambre d’hôtel, et quand je l’ai appelé, j’ai pu voir qu’il travaillait dur d’une manière très détendue, écrivant quelques phrases. J’ai entendu des morceaux de thèmes qui ont été utilisés plus tard dans le film, il a donc eu quelques idées mélodiques avant d’entrer en studio.

Le saxophoniste ténor Barney Wilen, le pianiste René Urtreger, le bassiste Pierre Michelot et un batteur américain vivant alors à Paris, Kenny Clarke, accompagnaient Miles à ses concerts européens. Selon Michelot, s’exprimant dans une interview en 1988, « La session a eu lieu après la tournée européenne, nous étions donc habitués à jouer ensemble. »

Enregistrement de la bande son

Le mercredi 4 décembre 1957, à 22 heures, Miles et les quatre autres musiciens entrent dans les studios parisiens du Post pour enregistrer la partition de l’Ascenseur Pour L’Échafaud. « Jeanne Moreau était là, se souvient Pierre Michelot, et nous avons tous bu un verre ensemble. Miles était très détendu, comme si la musique qu’il jouait n’était pas importante. Ce n’est que plus tard que j’ai appris qu’il avait déjà assisté à une projection et qu’il était au courant du projet depuis plusieurs semaines.

Marcel Romano se souvient : « Louis Malle avait préparé une boucle des scènes auxquelles il fallait ajouter de la musique, et elles étaient projetées en continu. Tous les musiciens étaient concentrés. Le bassiste Pierre Michelot a déclaré que Miles donnait peu ou pas de directives spécifiques aux autres musiciens et qu’une grande partie de la musique était improvisée sur des structures de base : « Sauvez pour un morceau [‘Sur L’Autoroute’], nous n’avons eu que les conseils les plus succincts de Miles. Toute la séance s’est déroulée très rapidement. Quatre heures plus tard, la musique était complète. « Louis Malle semblait assez satisfait, se souvient Marcel Romano. « Et Miles aussi. »

Bien que le film soit oublié depuis longtemps, la bande originale d’Ascenseur Pour L’Échafaud (sortie pour la première fois sur LP par Fontana en Europe et Columbia aux États-Unis) s’est avérée être l’un des chefs-d’œuvre durables de Miles Davis, ainsi que l’un de ses plus disques magnifiques et obsédants. Sa trompette n’a jamais sonné aussi désolé et désespéré, en particulier sur le morceau d’ouverture, « Générique », qui est lent, menaçant et parsemé d’inflexions de blues. Plus mélancolique encore est « L’Assassinat De Carala », sur lequel le cor de Miles se combine avec des accords de piano funèbres pour représenter une scène de meurtre. Des moments plus lumineux peuvent être trouvés, cependant, sur le « Diner Au Motel » et « Sur L’Autoroute » ultra-rapides, qui sont tous deux propulsés par le coup de pinceau occupé de Kenny Clarke.

L’héritage de la bande originale

D’un point de vue stylistique, le vénéré album de la bande originale d’Ascenseur Pour L’Échafaud était également important parce qu’il évitait le langage du bebop, Miles préférant adopter un vocabulaire modal, dans lequel les gammes, plutôt que les accords, priment. Le jazz modal deviendra très influent à la fin des années 50 et au début des années 60, en tant qu’alternative à l’argot dense en accords du bebop. Cela a ouvert une nouvelle porte à la composition et à l’improvisation, que Miles Davis explorera à nouveau sur le morceau de 1958 « Milestones » et de manière beaucoup plus approfondie un an plus tard, sur l’album révolutionnaire Kind Of Blue.

En 2018, la bande originale de Miles pour Ascenseur Pour L’Échafaud a été rééditée dans les deux éditions LP et 2CD triple 10 pouces, renforcée par un disque supplémentaire de prises alternatives (17 en tout) qui n’a pas fait la coupe finale. Bien que cela fasse des décennies qu’elle a été enregistrée, la qualité de la musique est intemporelle, ce qui signifie qu’elle est aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’était lorsque Miles l’a enregistrée en 1957.

