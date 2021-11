Bande originale d’un château pour Noël : chaque chanson festive explorée

La musique d’un film ou d’une émission de télévision peut souvent faire ou défaire le produit final, car le choix des chansons peut ajouter le bon sentiment à chaque scène.

La dernière arrivée de Netflix, Un château pour Noël, ne fait pas exception à cette règle et le film festif utilise beaucoup de musique tout au long.

Mais quelles chansons apparaissent dans la bande originale de A Castle for Christmas ?

Date de sortie et intrigue

Un château pour Noël a atterri sur Netflix le 26 novembre 2021 avec la saison des vacances maintenant bien entamée.

Avec Brooke Shields et Cary Elwes, A Castle for Christmas raconte l’histoire de Sophie Brown, une auteure à succès qui se rend en Écosse pour échapper aux projecteurs.

Elle espère acheter un château pittoresque, mais celui sur lequel elle tient à cœur appartient au piquant duc Myles, qui hésite à le vendre à Sophie.

Cependant, alors que le séjour de Sophie en Écosse se poursuit, elle et le duc découvrent une étincelle inattendue qui pourrait finalement aider à régler leurs différends.



Netflix

Un château pour la bande originale de Noël

En tant que comédie romantique festive, A Castle for Christmas regorge de musique et propose un certain nombre de morceaux sous licence.

Les chansons qui composent la bande originale de A Castle for Christmas sont :

Netflix

Un château pour la partition de Noël

En plus des chansons sous licence utilisées tout au long, A Castle for Christmas utilise également une partition cinématographique qui est l’œuvre du compositeur Jeff Rona et qui convient parfaitement à un film se déroulant en Écosse.

Le musicien d’origine californienne a composé les musiques de plus de 80 films, émissions de télévision et jeux vidéo au cours d’une carrière qui s’étend sur près de trois décennies.

En plus de son travail sur A Castle for Christmas, Jeff Rona a composé de la musique pour Devil May Cry 5, la série Powers de 2015, God of War III de 2010 et la série de CBS Chicago Hope des années 1990.

Netflix

Un château pour Noël est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 26 novembre 2021.

