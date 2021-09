Bandes-annonces pour Sandman, The Witcher, Tiger King et 70 autres séries et 28 films à l’événement Netflix TUDUM | Divertissement

A mi-chemin entre l’événement publicitaire, l’apothéose des fans, et aussi pour marquer le territoire par rapport à la compétition, l’événement Netflix Tudum hier révélé de nouvelles bandes-annonces pour pas moins de 70 séries et 28 films, montrant que peu de plateformes peuvent rivaliser avec Netflix en termes de quantité de contenu.

La qualité est plus discutable, mais avec un catalogue aussi large et varié, chacun peut trouver quelque chose qui l’intéresse.

Avaler près de 100 bandes-annonces, teasers et bandes-annonces en 3 heures peut faire exploser votre tête, bien que vous puissiez toujours la voir en morceaux dans cette vidéo complète de la Netflix Tudum, pour que vous puissiez en profiter à votre rythme :

Commentons un peu plus haut les principales annonces, nouveautés et nouvelles saisons tant attendues, que la populaire plateforme de streaming a dévoilé hier.

Certains sortiront prochainement, mais pour d’autres il faudra attendre quelques mois.

Nouvelles séries et films

Jeen-yuhs Il s’agira d’un documentaire basé sur la vie de l’artiste et homme d’affaires populaire Kayne West, enregistré sur plus de 20 ans, où toute sa vie artistique est passée en revue.

Netflix a également dévoilé un clip de 3 minutes de alerte rouge, le film d’action avec Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson :

L’adaptation très attendue de la célèbre bande dessinée de Neil Gaiman, L’homme de sable, a déjà un premier teaser.

Il n’y a pas encore de date de sortie, mais au moins cette première vidéo confirme qu’elle sera assez fidèle à la BD :

Ésotérique, la série animée basée sur le célèbre jeu vidéo La Ligue des Légendes Il a déjà une date de sortie : le 6 novembre.

Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio et Jonah Hill, sont les acteurs qui participent à Ne cherchez pas, une comédie amusante dans laquelle un groupe de scientifiques essaie d’empêcher une comète de frapper la Terre :

La série animée Emplois internes, du créateur de Gravity Falls, a une prémisse intéressante : il s’agit d’un groupe d’employés du gouvernement qui se consacrent à dissimuler des complots. Il ouvre le 22 octobre.

Enfer est une série d’horreur coréenne, où d’énormes monstres sèment la panique dans les rues de la ville.

be-bop cow-boy C’est ma série animée préférée, il va donc être difficile pour moi de voir cette version avec de vrais personnages. Pourquoi cette obsession absurde d’humaniser l’anime ? Regarder l’ouverture, cela peut être une joie brutale, ou un désastre complet…

Armée de voleurs est la préquelle du film de zombies Army of the Dead, et sortira le 29 octobre.

Certains titres d’anime sont résumés dans cette vidéo :

Le troisième film tant attendu du studio d’animation Colorful Studio La maison de la dérive, sortira en 2022.

Un jour d’été, Kosuke et ses amis décident d’explorer un bâtiment qui sera démoli. Mais l’aventure s’avère plus étrange qu’ils ne le pensaient : comme par magie, ils apparaissent au milieu de l’océan.

D’autres séries et télé-réalité que nous verrons prochainement sont Rebelle et je suis géorgine.

Ce n’est qu’une sélection, mais pendant que nous regardons, Netflix mise sur la variété et peut se permettre d’embaucher les meilleurs acteurs hollywoodiens pour ses films.

De nouvelles saisons de séries très attendues

Choses étranges 4 Il n’a pas encore de date de sortie, la seule chose que nous savons est qu’il arrivera en 2022.

Dans ce nouvel aperçu, nous pouvons voir un nouveau décor, Creel House, et quelques événements typiques d’un film d’horreur :

L’une des séries Netflix les plus regardées, Les Bridgerton, présente la bande-annonce de la saison 2.

Mais il y en a encore assez pour sa première. Il n’arrivera pas avant 2022 :

Netflix a également confirmé qu’ils ont été approuvés Sex Education Saison 4, The Witcher Saison 3, The Crown Saison 5, Emily in Paris Saison 2, Cobra Kai Saison 4, Ozark Saison 4 et Tyler Rake 2.

Impossible de manquer nouvelle bande-annonce de la saison 2 de The Witcher, qui arrive le 17 décembre :

Roi tigre, ce truc de fou sur les tigres et les gens étranges, a été l’un des plus gros succès de l’année dernière sur Netflix.

Sa deuxième partie sera créée le 17 novembre :

La série Vikings a été un succès mondial, alors maintenant que c’est terminé, Netflix a produit une autre série complètement nouvelle.

Il s’appelle Vikings : Valhalla, et ici vous pouvez voir la bande-annonce. Il a une date imprécise pour 2022 :

Si vous souhaitez découvrir toutes les séries et films annoncés, nous vous recommandons de regarder la vidéo que nous avons mise un peu plus haut.

Les bandes-annonces les plus importantes sont en espagnol sur la chaîne YouTube de Netflix Espagne.