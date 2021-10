Bandhan Bank affiche une perte énorme de 3 009 crores de roupies au deuxième trimestre alors que les créances douteuses augmentent

Au cours de la période sous revue, la banque a fait une provision accélérée sur les comptes NPA d’environ Rs 1 500 crore. Il prévoyait également une disposition supplémentaire sur les actifs standard d’un montant de 2 100 crores de roupies et une provision sur les actifs restructurés d’un montant de 1 030 crores de roupies.

Le prêteur du secteur privé Bandhan Bank a signalé vendredi une perte nette énorme de 3 008,59 crores de roupies pour le deuxième trimestre de cet exercice, sur la base de provisions de 5 577,92 crores de roupies alors que le prêteur a vu une énorme augmentation des créances douteuses.

En termes absolus, les actifs non productifs (NPA) de la banque, qui avaient affiché un bénéfice net de Rs 920 crore au deuxième trimestre de l’exercice précédent, ont été multipliés par 10 en glissement annuel pour atteindre Rs 8 763,60 crore au deuxième trimestre de ce fiscal de Rs 873,97 crore au cours de la période de l’année dernière. Sur une base trimestrielle, les NPA ont augmenté de 36% par rapport à 6 440,38 crores de Rs au premier trimestre.

Au cours de la période sous revue, la banque a fait une provision accélérée sur les comptes NPA d’environ Rs 1 500 crore. Il prévoyait également une disposition supplémentaire sur les actifs standard d’un montant de 2 100 crores de roupies et une provision sur les actifs restructurés d’un montant de 1 030 crores de roupies.

S’adressant à une conférence de presse virtuelle, le directeur général et PDG de Bandhan Bank, Chandra Shekhar Ghosh, a déclaré : « Ce fut un trimestre très critique. Mais pas que pour nous, tout le monde subit la même chose. Nous avons pris conscience de cette réalité et renforçons notre bilan pour nous préparer aux futures activités. Toutes les contraintes sont évaluées et finalisées à ce moment. Et puis, la banque a fait une provision supplémentaire ponctuelle. L’approvisionnement total de ce trimestre était de Rs 5 578 crore. En raison d’un tel provisionnement, la banque a signalé une perte d’environ Rs 3 000 crore au cours de ce trimestre… ce n’est pas une perte, c’est comme prendre une pause confortablement, de sorte qu’à partir d’aujourd’hui, nous ne pouvons que nous concentrer sur la croissance de l’entreprise et la qualité du portefeuille. »

Ghosh a déclaré que la banque estimait que ce provisionnement devrait être « suffisant » pour prendre en charge tout problème antérieur de qualité des actifs en raison de la pandémie en cours ainsi que pour le protéger contre les perturbations causées par une éventuelle troisième vague.

Au cours du deuxième trimestre de cet exercice, les ANP bruts de la banque en pourcentage du total des prêts ont augmenté de 964 points de base en glissement annuel à 10,82 % contre 1,18 % au cours du même trimestre de l’exercice précédent. Sur une base trimestrielle, le ratio NPA brut a grimpé de 264 points de base contre 8,18 % au premier trimestre de l’exercice 22.

Le revenu net d’intérêts (NII) pour le trimestre s’élevait à 1 935,41 crore de Rs, contre 1 923,09 crore de Rs il y a un an. La marge nette d’intérêt (NIM) s’est établie à 7,6%, en baisse de 4 points de base par rapport à 8% au T2FY21.

Ghosh a informé que l’efficacité de la collecte s’est améliorée au cours du trimestre de septembre et que la croissance du crédit est revenue presque à la situation d’avant Covid. La croissance des prêts et avances de la banque au cours de ce trimestre a été de 7 %.

« Pour le segment EEB (ancien segment de la microbanque), l’efficacité de la collecte était de 83% en juin, et maintenant elle est de 129%, ce qui est un message très fort à la banque de la part des clients sur la façon dont ils reviennent à la situation d’avant la pandémie. . Sur le segment EEB, environ 9 % de nos clients n’avaient payé aucun acompte en juin, alors qu’en septembre ce nombre n’était que de 4 %. Aujourd’hui, environ 79% de nos clients paient des acomptes provisionnels complets, alors que ce nombre était de 62% en juin. À partir de septembre, il s’améliorera progressivement. Nous espérons qu’à l’avenir ce sera mieux pour la banque. Nous gardons espoir que si les choses continuent de s’améliorer dans le pays à partir d’ici maintenant, nous atteindrons notre efficacité d’avant Covid au cours des deux prochains trimestres », a ajouté Ghosh.

