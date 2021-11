Bandhan Bank devient la banque agence de RBI

Nous sommes en effet reconnaissants pour cette opportunité », a déclaré Chandra Shekhar Ghosh, directeur général et chef de la direction.

La Reserve Bank of India (RBI) a autorisé le prêteur du secteur privé Bandhan Bank comme banque mandataire pour entreprendre des activités gouvernementales. La nomination permettrait au prêteur basé à Kolkata d’entreprendre des affaires gouvernementales au nom de la RBI. Avec cela, Bandhan Bank rejoint les rangs de quelques autres banques du secteur privé prévues pour être constituées en tant que banques d’agence de la RBI, a déclaré le prêteur dans un communiqué lundi.

En tant que banque d’agence de la RBI, autorisée à entreprendre des affaires gouvernementales, la banque sera en mesure de traiter les transactions liées à la collecte des impôts de l’État et des recettes fiscales telles que la TPS et la TVA ; perception des droits de timbre et des pensions pour le compte du gouvernement central et des États.

« Le vaste réseau d’agences de la banque, notamment dans les zones rurales et semi-urbaines ; des produits et services à la pointe de la technologie ; et les capacités bancaires numériques l’aideront à s’acquitter efficacement de ses tâches en rapprochant les gouvernements et les citoyens », indique le communiqué.

« Depuis son lancement il y a six ans, Bandhan Bank s’est engagée à amener des millions d’Indiens dans le giron des services financiers formels et à catalyser la création de moyens de subsistance durables. La décision de la RBI d’autoriser la Bandhan Bank à entreprendre des activités gouvernementales en tant que banque d’agence nous aidera davantage à contribuer à l’édification de la nation ; et nous remercions la RBI pour cette approbation. Bandhan Bank bénéficie de la confiance de plus de 2,4 millions de clients, et maintenant, nous avons la possibilité de servir le gouvernement avec nos services bancaires. Nous sommes en effet reconnaissants pour cette opportunité », a déclaré Chandra Shekhar Ghosh, directeur général et chef de la direction.

