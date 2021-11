BandLab acquiert ReverbNation de la société mère eMinor

BandLab a acquis la plate-forme de services aux artistes ReverbNation de sa société mère eMinor dans le cadre d’un accord effectif immédiatement.

BandLab affirme que l’accord contribuera à accélérer les services aux artistes de l’entreprise. Il développera des fonctionnalités telles que les abonnements d’artiste à fan et la distribution BandLab. Les artistes de ReverbNation continueront de profiter de services ininterrompus et verront l’intégration transparente des fonctionnalités de ReverbNation dans les capacités de création de BandLab. eMinor se concentrera sur d’autres entreprises de logiciels, y compris sa plate-forme de sports pour jeunes à croissance rapide, PlayMetrics.

« Nous sommes très heureux d’accueillir la communauté de ReverbNationn dans BandLab », a déclaré Meng Kuok, PDG de BandLab Technologies. « Nous avons une vision claire du rôle que BandLab joue dans le soutien aux créateurs du monde entier, aujourd’hui et dans le futur. »

Kuok poursuit : « Les services aux artistes sont un élément clé de ce plan, comme en témoignent nos abonnements et nos offres de distribution récemment annoncés. Cette acquisition nous permet d’accélérer la feuille de route des produits de BandLab et de faire tomber les barrières techniques, géographiques et créatives auxquelles sont confrontés les musiciens et les fans.

En septembre, BandLab a introduit les abonnements BandLab et les fonctionnalités de distribution BandLab. La fonction d’abonnement permet aux artistes d’offrir du contenu exclusif à leurs fans moyennant un abonnement mensuel. BandLab Distribution offre aux artistes indépendants la possibilité de distribuer eux-mêmes leur musique sur toutes les principales plateformes musicales pour un prix forfaitaire.

Le PDG d’eMinor, Mike Doernberg, a déclaré que BandLab était la solution idéale pour la plate-forme de services aux artistes de ReverbNation. « Quand BandLab nous a contactés avec [its] thèse pour intégrer ReverbNation et BandLab, cela avait tout son sens, en particulier pour nos artistes.

« BandLab est un ajustement naturel. ReverbNation est depuis longtemps la norme en matière d’outils de promotion et de croissance des artistes. Depuis son évolution d’une startup en 2006 à une entreprise mature et rentable aujourd’hui, elle n’a cessé d’innover.

Jusqu’à présent, aucun autre détail sur l’accord n’a été annoncé. BandLab est une plate-forme de musique sociale qui permet aux créateurs de créer et de partager de la musique à l’échelle mondiale avec les fans.