BandLab conclut une série B de 53 millions de dollars à une valorisation post-cash de 303 millions de dollars

Une photo nocturne de Singapour, où est basé BandLab. Crédit photo : Mike Enerio

Environ six semaines après l’acquisition de la plate-forme de services aux artistes ReverbNation, la société de création musicale basée à Singapour BandLab a finalisé un tour de table de 53 millions de dollars de série B pour une valorisation post-cash de 303 millions de dollars.

BandLab, six ans, a annoncé l’augmentation de plusieurs millions de dollars via une publication sur le site Web de Caldecott Music Group. La société mère de BandLab, BandLab Technologies, a été renommée Caldecott au début du mois (laissant BandLab Technologies en place en tant que division technologique) et est également propriétaire de NME, Guitar.com, Uncut et d’autres plateformes d’information.

En ce qui concerne la série B de 53 millions de dollars de BandLab, cependant, le tour de table est le premier dans l’histoire de l’entreprise « à impliquer des investisseurs extérieurs ». Vulcan Capital, dont le siège est à Seattle, qui se présente comme « la branche d’investissement de plusieurs milliards de dollars du cofondateur et philanthrope de Microsoft Paul Allen », a mené l’augmentation d’aujourd’hui. De plus, SpaceX, TikTok et l’investisseur Airbnb K3 Ventures, basés à Singapour, ainsi que Caldecott Music Group lui-même ont également soutenu l’entité.

BandLab a l’intention d’utiliser l’afflux de capitaux « pour élargir son équipe et continuer à affiner et à développer son offre aux créateurs de musique et aux artistes en herbe du monde entier », indique le message d’annonce. Les supérieurs ont également profité de l’occasion pour souligner que les plus de 40 millions d’utilisateurs de la plateforme englobent « toutes sortes de niveaux de sophistication, des créateurs débutants aux producteurs lauréats d’un GRAMMY ».

De plus, BandLab a consacré une partie de la version à vanter les offres de son « écosystème créatif multiplateforme », y compris une option Mix Editor, « une bibliothèque complète de sons libres de droits » et plusieurs fonctions axées sur l’indie (distribution, abonnements de fans , etc.), pour n’en nommer que quelques-uns.

Dans un communiqué, le cofondateur et PDG de BandLab, Meng Ru Kuok, a souligné ses perspectives ambitieuses pour l’entreprise, qui, selon lui, se concentreront sur la rémunération des artistes à l’avenir.

« Notre vision est un avenir où il n’y a pas d’obstacles à la création et au partage de musique, en particulier parmi les musiciens et créateurs indépendants, et parmi les utilisateurs mobiles d’abord, les milliards avec des smartphones et des idées musicales originales », a déclaré Meng Ru Kuok, qui sert de PDG de Caldecott, NME Networks, BandLab Technologies et Vista Musical Instruments Corporation.

« Nous ne faisons pas que doubler nos outils de création leaders sur le marché, mais nous donnons également la priorité à la rémunération des artistes et à la protection des titulaires de droits. Si les créateurs ne sont pas payés équitablement, c’est un obstacle majeur à leur développement et à leur croissance en tant qu’artistes », a-t-il conclu.

Plus tôt cette semaine, la société de tests auditifs numériques Mimi Hearing Technologies a terminé sa propre série B, levant 25 millions de dollars, tandis que la plate-forme audio d’événements en direct Mixhalo a encore bénéficié d’une série B différente (24 millions de dollars) et la startup de technologie musicale Audoo a obtenu environ 9,5 millions de dollars en capital « pré-série B ». La série B proprement dite de cette dernière entreprise est prévue pour « mi-2022 ».