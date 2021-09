Bandzoogle acquiert SoundJam, la plate-forme de création de sites Web axée sur les DJ

Bandzoogle a acheté SoundJam, la plate-forme de création de sites Web centrée sur DJ, ont annoncé les sociétés aujourd’hui.

Bandzoogle a officiellement acquis la plate-forme de création de sites Web axée sur les DJ SoundJam.co.

Bandzoogle – qui a annoncé un accord d’intégration avec le service d’impression à la demande Printful pour lancer 2021 – a dévoilé ce matin l’acquisition de SoundJam.co, via une publication générale. Ce message concis ne divulgue pas les détails financiers de la transaction, mais il note que les utilisateurs existants de SoundJam sont sur le point d’avoir “accès à la large gamme de fonctionnalités de Bandzoogle pour promouvoir leur musique et engager leurs fans”.

Les nouveaux utilisateurs de SoundJam, quant à eux, seront invités « à utiliser la plate-forme Bandzoogle », ont indiqué les parties concernées. (Le plan « créateur de site Web DJ » sur SoundJam coûte le même prix, 8,29 $ par mois, que le niveau « Lite » de Bandzoogle.) des services qui aideront les DJ émergents à booster leur carrière », ont relayé les supérieurs.

S’adressant au rachat dans un communiqué, Stacey Bedford, PDG de Bandzoogle, a déclaré : « Nous sommes ravis que les membres de SoundJam rejoignent les milliers de DJ qui profitent déjà de la création de sites Web et des outils directs aux fans de Bandzoogle.

“Leur équipe partage notre vision d’aider les musiciens à réussir, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour aider leurs membres et des milliers d’autres DJ à atteindre leurs objectifs de carrière”, a conclu Bedford, vétéran de Bandzoogle depuis près de 14 ans, devenu PDG. en 2018.

SoundJam a été fondé en 2019 par Tom Watts, propriétaire de Digital Heroes, et Hatty Hanna, propriétaire de Stereo Social, et Watts a reconnu l’accord dans une déclaration. “L’équipe SoundJam a vu qu’un partenariat avec le plus grand et le meilleur acteur du marché des constructeurs de sites Web – Bandzoogle – ne pouvait que nous permettre de nous développer davantage et d’améliorer ainsi la carrière de milliers de DJ plus rapidement”, a-t-il déclaré en partie.

Les détails financiers de l’acquisition n’ont pas été annoncés publiquement, comme mentionné, mais il convient de noter que la transaction arrive au milieu d’une baisse des bénéfices des DJs depuis plusieurs années.

Les DJ d’avant la pandémie de 2018 ont vu leurs revenus plonger à leur plus bas niveau en cinq ans, selon l’analyse annuelle de l’International Music Summit. La même source a signalé une nouvelle baisse de 68% des revenus des DJ en 2020, malgré le pivot vers la diffusion en direct et la croissance substantielle dont bénéficie l’industrie musicale au sens large.

Malgré ces statistiques peu encourageantes, 2021 a apporté plusieurs développements positifs dans l’espace DJ.

En mars, par exemple, DJ 3LAU a établi un record de jetons non fongibles (NFT) aux enchères, générant 11,6 millions de dollars en vendant 33 NFT. Et Amazon Music a lancé en juin le « Mode DJ », tandis que ce mois-ci a marqué le début de la réémergence de tt.fm (y compris plusieurs nouvelles fonctionnalités notables) ainsi que l’arrivée des mixes DJ sur Apple Music.

Enfin, SiriusXM a fait ses débuts il y a un mois sur TikTok Radio – suivi peu après par SoundCloud Radio – et la station propose des programmes en direct animés par un certain nombre de DJ.