Bane, les Grizzlies déroutent Sacramento 127-102, mettent fin à un dérapage de 3 matchs

Desmond Bane a marqué 28 points et les Grizzlies de Memphis ont battu Sacramento pour la deuxième fois en 10 jours, battant les Kings 127-102 dimanche soir.

Ja Morant a récolté 18 points, neuf passes décisives et sept rebonds pour aider les Grizzlies à mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives. Jaren Jackson a marqué 21 points et John Konchar a réalisé son premier double-double en carrière avec 11 points et 14 rebonds.

« Nous conduisions le ballon en première mi-temps, mais les tirs ne tombaient pas », a déclaré Bane. « Nous sommes restés avec et finalement notre défense s’est transformée en attaque et a ouvert le match. »

Les Grizzlies ont battu les Kings 124-105 le 17 décembre au Golden 1 Center et ont à nouveau gagné haut la main pour prolonger leur séquence de victoires consécutives contre Sacramento à six.

Après que Fox se soit levé et ait regardé après son dunk à une main au début du troisième, les Grizzlies ont pris le contrôle avec une course de 24-5 en un peu moins de quatre minutes. Morant avait huit points lors de l’explosion et l’a terminé en sprintant dans la voie pour un dunk emphatique, similaire à Fox.

Sacramento s’est rapproché de 91-79 au début du quatrième, mais Memphis a effectué un autre gros point et s’est échappé. Anderson a converti un jeu à trois points, Bane a fait un saut en profondeur et Morant a ajouté un autre dunk pour porter le score à 116-89.

« C’était une collection de cycles, de la défense à l’attaque, de la défense à l’attaque », a déclaré l’entraîneur des Grizzlies Taylor Jenkins. « Les tirs ont commencé à tomber. Nous avons un peu plus accéléré notre rythme sur l’ensemble du terrain, mais surtout sur le demi-terrain. Au cours de ce troisième quart-temps, nous arrivions aux entraînements du deuxième côté, aux entraînements du troisième côté (et) nous étions implacables sur les conseils d’administration. Lorsque nous avons eu ces opportunités de seconde chance, nous en avons profité. «

Tyrese Haliburton a récolté 18 points et sept passes décisives pour Sacramento, mettant ainsi fin à sa série de quatre matchs consécutifs avec au moins 20 points et 10 passes décisives. De’Aaron Fox a marqué 12 points à son retour pour les Kings après avoir raté près de deux semaines alors qu’il était dans le protocole de santé et de sécurité de la NBA.

L’entraîneur par intérim des Kings, Alvin Gentry, qui avait également fait partie du protocole, s’en est pris à son équipe après ce qu’il a qualifié de performance embarrassante.

« C’est le plus déçu que j’ai été en 34 ans en NBA, je peux le dire honnêtement », a déclaré Gentry. « Cette performance était absolument ridicule. Nous n’avons pas joué dur, nous n’avons pas concouru. Nous n’avons pas gardé le ballon, nous n’avons pas gardé l’écran et les rouleaux. Nous n’avons pas suivi le plan de match. Aucune compétitivité du tout. Ils ont essentiellement joué avec nous. Je suis totalement déçu et tout le monde dans ce bâtiment devrait être déçu. «

Fox, Marvin Bagley III et Terence Davis ont été autorisés à revenir des protocoles avant le match

Même avec les corps supplémentaires, les Kings ont eu du mal à suivre.

Fox a effectué une paire de lancers francs et un lay-up pour donner une avance à Sacramento à la mi-temps, mais les Kings ont été dominés 40-27 au troisième quart.

Sacramento est tombé à 7-10 à domicile.

« J’ai l’impression que les équipes viennent ici en se léchant les babines à coup sûr », a déclaré Davis. « C’est à nous de protéger notre terrain. Nous devons réparer les petites choses. Aucune excuse. Une fois que nous serons sur la même longueur d’onde, tous à bord, cette équipe est très talentueuse. Ça viendra. »

CONSEILS

Grizzlies : Avant le match Dillon Brooks, De’Anthony Melton et Yves Pons sont entrés dans le protocole de santé et sécurité. … Santi Aldama reste absent avec une douleur à la cheville droite.

Kings : Fox a été sifflé pour une faute technique après avoir raté un tir au milieu du deuxième quart. Chimezie Metu en a récolté un au troisième. Les deux appels ont été faits par l’arbitre Cheryl Flores. … Davion Mitchell, Alex Len et Neemias Queta restent dans le protocole de santé et sécurité.

SUIVANT

Grizzlies : Rendez-vous à Phoenix pour jouer contre les Suns lundi. Les Suns ont gagné par 25 points lorsque les équipes ont joué à Memphis en novembre.

Kings: Affrontez le Thunder au Golden 1 Center mardi. Sacramento a balayé les trois matchs la saison dernière, mais a perdu à Oklahoma City plus tôt cette saison en novembre.