Banfield a battu Vélez et s’est qualifié pour la Coupe d’Amérique du Sud 2022

04/01/2021 à 05:20 CEST

. / Buenos Aires

Banfield a été imposé ce mercredi par 3-2 contre Vélez Sarsfield dans un match en attente pour la dernière Coupe Diego Maradona et a obtenu le passeport pour la Coupe d’Amérique du Sud 2022. Deux buts de Luciano Pons et le troisième de Alejandro Cabrera a permis à Banfield de s’imposer face à un rival qui a atteint ses objectifs grâce à Lucas janson et Luca orellano lors d’une finale disputée au stade du bicentenaire de San Juan.

Banfield, qui a accepté ce match décisif après avoir perdu la finale de la Zone de Championnat contre Boca, a défini cette place pour la Coupe d’Amérique du Sud 2022 contre Vélez, qui a gagné dans la Zone de Complémentation après avoir remporté le duel décisif contre Rosario Central. Pour le ‘Drill’, ce classement marquera sa septième participation à la Coupe d’Amérique du Sud et le retour à un tournoi international après quatre ans.

Cette rencontre a marqué le point final de la Coupe Diego Maradona organisée par la Ligue de football professionnel (LPF) après un arrêt de plus de sept mois en raison de la pandémie de coronavirus en 2020, et qui a couronné Boca Juniors en tant que double champion.