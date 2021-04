Banfield et Estudiantes font match nul et abordent les quarts de finale

04/06/2021 à 05:30 CEST

. / Buenos Aires

Banfield et Estudiantes de La Plata à égalité ce lundi 2-2 à la fin de la huitième journée de la Coupe de la Ligue argentine de football professionnel et ils sont dans la zone de qualification pour les quarts de finale avec six dates restantes pour la fin de la première phase.

Banfield a affronté ce match après une épidémie massive d’infections à coronavirus qui a obligé l’entraîneur Javier Sanguinetti à convoquer de nombreux jeunes ce matin. Etudiants de La Plata a gagné à la mi-temps 0-2 avec des buts de l’Uruguayen Agustín Rogel et Juan Apaolaza, mais l’exercice l’a égalé en seconde période avec des buts de Luciano Lollo et Ramiro Enrique, respectivement à 76 et 78 minutes.

Colón de Santa Fe mène la Zone A avec 20 points, suivi de Banfield avec 13 et River Plate, Estudiantes de La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero et Racing Club avec 12. San Lorenzo et Godoy Cruz sont à l’affût avec onze.

Le leader de la Zone B est Vélez avec 19 points, suivi de Lanús (16 points), Boca Juniors (13), Independiente (13) et Talleres (12).

Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.