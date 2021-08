Bang Energy fait face à une action en justice pour atteinte au droit d’auteur de Sony Music

Environ deux semaines après avoir déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre Gymshark, entreprise de vêtements de fitness, Sony Music Entertainment a intenté une action en justice contre Vital Pharmaceuticals (la société mère de Bang Energy) et le fondateur et PDG de Bang, Jack Owoc.

Sony Music – avec SME US Latin, Zomba Recording, Arista Records et d’autres filiales – vient de déposer la plainte auprès d’un tribunal fédéral de Floride, où Bang Energy est basé. Il convient de noter ici que l’action est résolument similaire à celle à laquelle Gymshark est confronté, car les deux poursuites sont centrées sur l’utilisation prétendument non autorisée de la musique des PME sur les réseaux sociaux.

Certes, les plaintes partagent même plusieurs phrases, dont l’une souligne que les PME « investissent généralement en amont de la carrière d’un artiste ». Par conséquent, Sony Music – qui a gagné plus de 2,3 milliards de dollars au dernier trimestre – « pourrait voir un retour sur investissement si les enregistrements d’un artiste connaissent un succès commercial », déclarent les deux poursuites.

Nommant Vital Pharmaceuticals (faisant affaire sous le nom de Bang Energy) et Jack Owoc comme défendeurs, le plus récent des deux procès note d’emblée que Bang est “la troisième boisson énergisante la plus vendue aux États-Unis”. De plus, 2020 a entraîné une croissance des ventes d’une année sur l’autre de 80,8% pour la société de boissons énergisantes, révèle également le texte, pour un chiffre d’affaires d’environ 780 millions de dollars.

Gardant ces chiffres à l’esprit, les plaignants allèguent que la « croissance explosive de Bang a été amplifiée » par des initiatives de marketing sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Facebook et Instagram. Comme on pouvait s’y attendre, les vidéos représentent une partie clé de ces initiatives marketing, et les clips sont souvent « chorégraphiés sur de célèbres enregistrements sonores et compositions musicales protégés par le droit d’auteur », selon Sony Music.

Bang et Owoc “se vantent haut et fort des milliards de vues que leurs vidéos ont reçues mais sont restées silencieuses depuis que Sony Music a demandé une explication pour l’utilisation non autorisée d’au moins 132 enregistrements sonores protégés par le droit d’auteur” dans 209 vidéos ou plus, le la plainte se poursuit.

Sony Music a émis cette demande lors d’un appel téléphonique et dans une lettre en avril 2021, indique le document, lorsque des responsables auraient informé les avocats de Bang que l’entreprise devrait payer des frais de licence pour les utilisations précédentes de la chanson ainsi que l’utilisation de toute PME supplémentaire. des pistes. Les parties ne sont pas parvenues à un accord, il va sans dire, et Bang aurait continué à utiliser des œuvres de Sony Music dans des vidéos après coup.

En aparté pertinent, cependant, les clips les plus récents publiés sur la chaîne YouTube et le profil Instagram de Bang présentent des morceaux de la bibliothèque musicale libre de droits Epidemic Sound ainsi que ce qui semble être des chansons originales de la société de boissons énergisantes, “Bang All Day Bang All Night » et « When I Say Bang » parmi eux.

Cependant, par le biais de l’infraction «clairement volontaire» qui a prétendument précédé, Bang aurait causé un «mal irréparable» aux PME, en plus de profiter des utilisations de la chanson en «créant la valeur et la notoriété de la marque, en engageant les consommateurs et, bien sûr, en augmentant les ventes de Bang. des produits.” La découverte, soutiennent les demandeurs, révélerait « probablement » que les défendeurs « ont exploité illégalement de nombreux enregistrements sonores supplémentaires »

Au moment de la rédaction de cet article, Bang Energy ne semblait pas avoir commenté publiquement la poursuite de Sony Music, qui demande des dommages-intérêts ainsi qu’une injonction interdisant aux défendeurs d’utiliser ses morceaux dans les médias.