Bang & Olufsen annonce les premiers écouteurs sans fil à réduction de bruit

Bang & Olufsen a annoncé aujourd’hui le Beoplay EQ, le premier véritable casque audio sans fil de la société danoise avec suppression active du bruit adaptative.



Pour obtenir une suppression maximale du bruit, les bourgeons utilisent un ANC adaptatif qui combine une suppression active du bruit et une étanchéité passive. Six microphones permettent un réglage automatique des niveaux ANC et utilisent également la technologie de formation de faisceau directionnelle pour améliorer la qualité des appels et de la parole.

Le Beoplay EQ coûtera 399 $ (349 £ / 399 €), ils coûtent donc 150 $ de plus que les AirPods Pro d’Apple, mais en plus de leur look premium, ils contiennent des fonctionnalités solides, notamment une autonomie de 20 heures lorsqu’ils sont utilisés dans en conjonction avec le boîtier de charge et 6,5 heures de lecture avec ANC activé (contre 4,5 heures pour les ‌AirPods Pro‌). Ils incluent également une fonction de charge rapide, donc 20 minutes dans le boîtier en aluminium vous offrent deux heures de lecture.

Le boîtier compact prend en charge le chargement sans fil USB-C et Qi, tandis que les écouteurs eux-mêmes rappellent davantage les Beats Studio Buds que les AirPod, avec un petit profil et un ajustement ergonomique. Ils sont IP54 résistants à la poussière et à l’eau et sont livrés avec des embouts interchangeables de différentes tailles.



En ce qui concerne les spécifications sans fil, ils prennent en charge le codec adaptatif aptX et le dernier Bluetooth 5.2, et le processus de configuration est simplifié sur les appareils Android et Apple grâce à l’inclusion des licences Microsoft Swift Pair et Made for iPhone.

Le Beoplay EQ en Black Anthracite et Sand sera disponible à l’achat à partir du 19 août en ligne et dans les magasins Bang & Olufsen.