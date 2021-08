Bang & Olufsen Beoplay EQ – Casque sans fil adaptatif à réduction active du bruit

Il est associé à une étanchéité passive et à partir d’une puce DSP ANC spécifique et de six microphones.

Pour obtenir un effet d’annulation de bruit maximal, Bang & Olufsen a utilisé un ANC adaptatif qui combine une annulation active du bruit avec une excellente étanchéité passive, bloquant efficacement le bruit extérieur. Une puce DSP ANC dédiée et six microphones permettent un réglage automatique des niveaux ANC pour créer une expérience audio fluide. De plus, les microphones offrent la meilleure technologie d’adressage pour une qualité d’appel et de conversation cristalline.

Précisément réglé par les ingénieurs du son acclamés de Bang & Olufsen, le Beoplay EQ offre une expérience d’écoute puissante et authentique. Les utilisateurs peuvent s’immerger dans la musique jusqu’à 20 heures de temps de lecture total, y compris le chargement dans le boîtier et 6,5 heures de temps de lecture avec ANC activé. Grâce à la fonction de charge rapide de Bang & Olufsen, le Beoplay EQ peut être chargé rapidement pendant 20 minutes et l’utilisateur bénéficiera de 2 heures de lecture.

Conception haut de gamme

Les écouteurs sont disponibles dans les tons noir anthracite et or sable. Luxueux et fonctionnel, le Beoplay EQ garantit un maintien confortable et sûr grâce à la forme réduite et ergonomique du casque. Ils sont résistants à la sueur et à l’eau et sont dotés d’embouts interchangeables de différentes tailles qui s’adaptent à une large gamme d’oreilles, ce qui les rend parfaits pour les déplacements et un port prolongé. Le boîtier de chargement sans fil certifié Qi est fabriqué en aluminium de qualité industrielle, créant un produit extrêmement robuste et luxueux. L’étui compact a été conçu pour être aussi compact que possible afin qu’il se glisse facilement dans une poche lors de vos déplacements.

Interaction sans friction

Les spécifications techniques supérieures du Beoplay EQ offrent une expérience sans fil transparente avec aptX adaptatif, les derniers Bluetooth 5.2 et IP54. Le processus d’installation est encore plus facile sur les appareils Android et Apple grâce à l’inclusion des licences Microsoft Swift Pair et Made for iPhone.

399 euros

www.bang-olufsen.com