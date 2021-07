Bang & Olufsen Beovision Contour : écran 55″ qui allie télévision et musique

Développé selon la philosophie B&O et conçu en collaboration avec Torsten Valeur.

Bang & Olufsen a élargi sa gamme de produits avec l’ajout d’une nouvelle taille d’écran de 55 pouces pour Beovision Contour. Il peut être la pièce maîtresse du salon pour ceux qui recherchent un grand écran, ou le téléviseur parfait pour une chambre secondaire grâce à ses multiples options de placement et la possibilité de choisir entre un téléviseur 55″ ou 48″.

Conçu en collaboration avec Torsten Valeur, Beovision Contour est classique et minimaliste. Le cadre en aluminium qui délimite l’écran illustre l’expérience inégalée de Bang & Olufsen dans la fabrication d’aluminium à l’usine 5 de Struer, au Danemark.

Son haut de gamme

Dès que le Beovision Contour est allumé, le son à trois canaux primé du Beosound Stage et la technologie Dolby Atmos offrent une expérience télévisuelle supérieure. Derrière le couvercle du haut-parleur Beovision Contour se trouvent onze puissants haut-parleurs et amplificateurs. De plus, il comprend quatre woofers 4″ conçus sur mesure pour permettre un plus grand déplacement du noyau, ce qui offre de meilleures performances dans les basses jusqu’à 30 Hz. Équipé de l’écran OLED 55″ de dernière génération de LG, le Beovision Contour offre une reproduction réaliste des couleurs niveaux de noir.

Conception intemporelle

Beovision Contour a été créé pour laisser les éléments inutiles derrière et afficher un design intemporel avec des matériaux nobles qui complètent la décoration de n’importe quelle maison. Vous avez le choix entre trois combinaisons de couleurs : argent, noir anthracite ou or, avec des finitions assorties en tissu ou en bois pour le couvercle du haut-parleur avant.

Tous les câbles passent par le centre arrière du téléviseur et sont cachés de la vue, offrant une conception complète à 360 degrés. Toutes les fonctions intégrées peuvent être facilement contrôlées avec la Beoremote One, une télécommande fabriquée à partir d’une seule pièce en fonte d’aluminium.

Trois modes d’accompagnement

Trois options de support ont été conçues pour s’intégrer de manière transparente dans Beovision Contour pour créer un look minimaliste. Le support de sol en aluminium peut être pivoté manuellement à 180 degrés des deux côtés pour assurer une expérience visuelle optimale et présente un aspect léger et attrayant. Beovision Contour peut également être fixé au mur à l’aide du support de suspension Bang & Olufsen, qui a été conçu pour que le téléviseur puisse être déplacé à n’importe quel angle pour s’adapter à tout type d’affichage. Bang & Olufsen a également créé un support de table robuste fabriqué à partir d’une pièce rectangulaire en aluminium, de sorte que le téléviseur puisse être placé à la fois sur une étagère et sur le sol.

7 000 euros

www.bang-olufsen.com