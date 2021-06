Bangalore : La ville s’appellera-t-elle désormais « TecHalli » au lieu de « Silicon Valley of India » ?

in

Bengaluru a longtemps été connue sous le nom de « Silicon Valley de l’Inde » et maintenant un nouveau nom a été inventé pour la ville. Le magnat des affaires Anand Mahindra et le co-fondateur d’Infosys Nandan Nilekani ont choisi un nouveau nom pour la ville de Bengaluru. Le nom choisi – TechHalli devrait mieux résonner auprès des habitants. En kannada, Halli signifie village et le nom se traduit littéralement par village technologique.

Il est à noter qu’Anand Mahindra avait demandé à Twitterati de suggérer un nom qui pourrait être utilisé comme nouveau surnom de Bengaluru au lieu de « Silicon Valley of India ». Samedi, Mahindra s’est rendu sur Twitter et a déclaré que Nilekani avait accepté d’être le co-juge de quatre candidatures présélectionnées. Ils ont tous deux décidé qu’une entrée – TecHalli peut être utilisée qui a été soumise par Srinivas P Reddy sur Twitter. Les trois autres options présélectionnées étaient TechPattana, IndTechGram et IndTechTown.

Selon un rapport de l’IE, les deux juges estiment que « TecHalli » est le nom parfait qui peut être utilisé pour Bangalore. Tout en confiant la tâche aux personnes sur les réseaux sociaux, Mahindra avait spécifiquement mentionné que l’entrée devrait intelligemment inclure la lettre “H” dans Tech pour doubler l’utilisation. Le gagnant s’est vu promettre une réplique à l’échelle de la voiture Pininfarina H2 Speed ​​de Mahindra.

Alors que certains ont célébré le nouveau surnom de Bengaluru, d’autres se sont montrés préoccupés par TecHalli. Un internaute a déclaré que la Silicon Valley est une métaphore et que Bengaluru s’appelant TecHalli de l’Inde peut ne pas être compris par les gens du monde entier tant qu’ils ne connaissent pas la signification de ce mot kannada. À cela, Mahindra a répondu qu’il est temps que les gens en dehors de l’Inde essaient de faire une tentative pour comprendre le sens du mot. Il a ajouté qu’il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais et qu’au début, ils ne pouvaient pas non plus comprendre la signification de la Silicon Valley.

Pendant ce temps, le mouvement est bien accueilli par beaucoup. Certes, Bengaluru abrite de nombreux techniciens et start-ups. Citant Arun Javgal, un employé d’une entreprise informatique, le rapport d’IE a déclaré que les habitants de la ville se connectent davantage au nom TecHalli qu’à la Silicon Valley en Inde.

