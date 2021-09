Banjo et Final Fantasy à la radio ? VGM sur Classic FM n’était que le début – Fonctionnalité

Image : Nintendo / Matheus Viana via Pexels

Nous sommes en septembre et le VGM Fest touche bientôt à sa fin – mais nous avons encore le temps pour quelques interviews et reportages de célébration supplémentaires avant de remettre la musique de jeu vidéo sur les étagères pendant un certain temps.

Aujourd’hui, nous avons une conversation avec Richard Stokes, le responsable de We Love Game Music, qui nous parle de ses morceaux préférés, de la musique de jeux vidéo à la radio, et pourquoi regarder de la musique en direct est une toute nouvelle façon de vivre votre plus bandes originales bien-aimées…

Nintendo Life : Qu’est-ce qui vous a intéressé pour la première fois à la musique de jeu ?

Richard Stokes : En grandissant, j’étais vraiment un enfant de Nintendo. J’ai adoré jouer aux jeux classiques de Super Mario sur NES et SNES (mon jeu préféré aujourd’hui est toujours Super Mario Bros. 3), puis à la série Zelda une fois que j’ai eu une N64 et Ocarina of Time, et l’une de mes parties préférées de ces jeux étaient les thèmes de Koji Kondo, sur lesquels je fredonnais et sifflais tout le temps.

À l’époque, je n’avais aucun moyen d’écouter la musique en dehors des jeux, mais tout a changé lorsque le magazine officiel de Nintendo de l’époque a inclus des CD de musique promotionnels dans 2 numéros 2003 et 2004 : The Legend Of Zelda : Melodies Of Time, qui comprenait des morceaux des versions console de The Legend of Zelda jusqu’à The Wind Waker, et Super Smash Bros Melee: Smashing… Live!, un enregistrement live d’un concert du New Japan Philharmonic en août 2002 dédié à SSBM.

Une autre grande inspiration pour moi a été le concert symphonique du 25e anniversaire de The Legend of Zelda en octobre 2011. Heureusement, moi-même et un ami avons réussi à obtenir des billets pour voir le concert au Hammersmith Apollo, et nous avons réussi à obtenir des sièges au balcon, au premier rang et au centre.

Voir et entendre le Royal Philharmonic Orchestra jouer de la musique de toute la série, y compris le nouveau thème Ballad Of The Goddess de Skyward Sword, était tout simplement incroyable, et j’avoue être un peu ému en entendant mon thème préféré, Hyrule Field d’Ocarina Of Temps.

C’était un bonus non seulement d’avoir Eiji Aonuma et Bill Trinen sur scène pour parler au public de la série et de la sortie à venir de Skyward Sword, mais aussi d’avoir Zelda Williams en tant qu’hôte, expliquant pourquoi la série comptait tant pour elle et son père, feu le grand Robin Williams.

Mais la cerise sur le gâteau Zelda est venue au cours de la seconde mi-temps. Toutes les lumières se sont éteintes et tout ce que vous pouviez entendre était quelqu’un qui jouait le thème de grand-mère de The Wind Waker au piano. Les lumières s’éclairèrent peu à peu au-dessus du piano, et là était assis Koji Kondo lui-même. La réaction de la foule à cela et à tout le concert a été incroyable, et ce sera une soirée que je n’oublierai jamais.

Rappel parfait que nous avons nos propres listes de lecture VGM sur Spotify, y compris une liste de monstres sans cesse croissante de plusieurs milliers de pistes. Nous créons également actuellement une liste de lecture sur Amazon Music.https://t.co/uO5tGm8FxShttps://t.co/2lsvWEx35p— We Love Game Music (@WeLoveGameMusic) 21 juillet 2021

Parlez-nous de votre travail avec We Love Game Music : quel est votre objectif et qu’avez-vous accompli ?

Mon objectif avec WeLoveGameMusic est de partager tout et n’importe quoi sur la musique incroyable créée pour les jeux vidéo, d’aider à promouvoir le VGM en tant qu’art musical à part entière et, espérons-le, d’aider les compositeurs de bandes originales de jeux à gagner la reconnaissance qu’ils méritent pour leur travail fantastique.

En 2012, un ami de l’industrie, Mark Robins a lancé une campagne pour que la musique de jeux vidéo soit votée dans le sondage annuel du Classic FM Hall of Fame, et cette campagne a conduit à la merveilleuse musique de Nobuo Uematsu pour la série Final Fantasy atteignant le numéro 3 dans le 2013 sondage devant de nombreux grands de la musique classique et de la musique de film.

Final Fantasy a toujours été présent dans le classement depuis lors, et ces dernières années, a parfois été rejoint par The Legend of Zelda, Kingdom Hearts et les bandes originales de Grant Kirkhope pour Banjo-Kazooie et Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle, entre autres. Cette campagne, en plus d’apprendre à connaître Mark et de nombreux autres fans de musique de jeux vidéo, m’a inspiré à m’impliquer dans la promotion de la musique de jeux vidéo, et un ami et moi avons collaboré sur WeLoveGameMusic en 2016.

Vous êtes impliqué dans une campagne pour une plus grande reconnaissance et appréciation de la musique de jeux vidéo. Pourquoi est-ce important ?

La musique que nous entendons dans les jeux vidéo nous aide à nous connecter émotionnellement aux aventures que nous vivons et aux souvenirs que nous créons en jouant. Entendre la musique en dehors des jeux peut également nous permettre de revivre ces expériences. C’est pourquoi il est important pour moi que la musique de jeu vidéo soit respectée non seulement par les joueurs et ceux de l’industrie du jeu, mais aussi par ceux qui apprécient d’autres styles de musique, et par un nouveau public qui n’a peut-être jamais joué à un jeu ou entendu de la musique de jeu auparavant. .

En plus d’avoir des graphismes époustouflants, une histoire ou un récit captivant, ou des éléments de jeu amusants, la musique et la conception sonore ont également un rôle essentiel à jouer dans l’expérience globale des joueurs. À mon avis, l’expérience immersive du jeu ne serait pas complète sans l’influence du son et (dans la plupart des cas mais pas tous) de la musique, et parfois je pense que cela est négligé lorsque les jeux sont examinés par les médias et par certains créateurs de contenu / médias sociaux influenceurs.

Dans les années 80 et 90… les fichiers musicaux créés devaient être fortement compressés pour s’adapter

Pourquoi les gens n’ont-ils pas historiquement considéré le VGM comme une « vraie musique » ou qu’il valait la peine d’être pris au sérieux ?

Je pense que le support des jeux vidéo lui-même est une raison remarquable pour laquelle VGM a été ignoré et ridiculisé par certaines parties du public qui écoute de la musique. Dans les années 1980 et 1990, lorsque la musique dans les jeux en était à ses balbutiements, les compositeurs de musique étaient très limités par la technologie dont ils disposaient à l’époque.

Lorsque Kondo-san a créé les thèmes emblématiques de Mario et Zelda Overworld, la puce sonore utilisée dans la Famicom / NES à l’époque était très limitée dans ce qu’elle pouvait faire, et les cartouches de jeu n’avaient qu’une quantité limitée de mémoire, donc souvent des fichiers musicaux créé devait être fortement compressé pour s’adapter.

Au fur et à mesure que la technologie des jeux s’est développée au cours des 30 dernières années, la technologie disponible pour les compositeurs de jeux s’est également améliorée. Koji Kondo et ses contemporains ont toujours été inspirés par l’orchestre, le jazz, le rock et d’autres styles musicaux, mais ce n’est qu’au cours des 20-25 dernières années qu’ils ont eu les moyens de tirer le meilleur parti de ces influences.

Pensez-vous que l’appréciation de VGM s’est améliorée au fil des ans ? Si oui, quelles en sont les raisons ?

Absolument! VGM a toujours eu un grand succès au Japon, mais avant l’ère d’Internet, ce n’était pas vraiment le cas en Amérique du Nord, ici au Royaume-Uni ou en Europe. Les fans et les créateurs de musique de jeux vidéo peuvent désormais se connecter beaucoup plus facilement, et l’arrivée de YouTube, des sites de médias sociaux et des services de streaming / téléchargement de musique ont encore amélioré les choses.

La croissance du nombre et de la qualité des compositeurs, remixeurs et artistes de reprises/groupes VGM a été phénoménale, et nous avons également des orchestres dédiés à la musique de jeux vidéo qui se forment partout dans le monde, dont trois au Royaume-Uni : le London Video Game Orchestra, le Manchester Video Game Orchestra et l’Orchestre national du jeu vidéo du Pays de Galles.

La campagne visant à faire entrer la musique de jeux vidéo dans le sondage annuel du Classic FM Hall Of Fame a été fantastique en présentant un merveilleux VGM orchestral à un public principalement classique, et cela est maintenant remarqué par d’autres stations de radio nationales britanniques. Classic FM a commencé à diffuser occasionnellement des émissions spéciales de musique de jeux vidéo dans le cadre de leur créneau hebdomadaire Saturday Night At The Movies, et grâce à la popularité de ces émissions en 2017, ils ont présenté High Score, la première série VGM dédiée à la radio britannique.

High Score est actuellement en pause, mais la BBC et la nouvelle station Scala Radio ont également leurs propres émissions de musique de jeux vidéo.

Quel travail reste-t-il encore à faire en matière de plaidoyer pour la musique de jeux vidéo ?

Beaucoup de ceux qui écoutent presque uniquement de la musique classique et des stations particulières qui lui sont dédiées insulteront toujours la musique de jeu vidéo orchestrale et la considéreront comme inférieure car elle n’est pas «classique», et certains traitent toujours la musique de film de la même manière. Nous ne demandons pas aux gens d’aimer la musique de jeux vidéo sous quelque forme que ce soit, tout ce que nous demandons, c’est que les gens respectent le fait que la musique a un public qui l’apprécie.

Quelle est votre bande originale de jeu vidéo préférée ?

Alors que les thèmes des principaux jeux Super Mario et Zelda sont mes préférés à écouter, si je devais choisir une seule bande-son, ce serait le chef-d’œuvre de Koji Kondo pour The Legend Of Zelda: Ocarina of Time. J’ai tellement de merveilleux souvenirs en jouant à OoT pour la première fois, et la musique a été essentielle à la création de ces souvenirs. Mon thème principal est pour Hyrule Field; entrer sur le terrain pour la première fois et entendre ces premières mesures est une expérience qui, je l’espère, restera avec moi pendant longtemps.

Il existe un grand nombre de bandes sonores incroyablement créatives et inventives pour les jeux de petits développeurs indépendants qui, je pense, méritent beaucoup plus d’amour qu’ils n’en reçoivent actuellement.

Quelle est une bande originale sous-estimée qui, selon vous, a besoin de plus d’amour ?

Il existe également un grand nombre de bandes sonores incroyablement créatives et inventives pour les jeux de petits développeurs indépendants qui, à mon avis, méritent beaucoup plus d’amour qu’ils n’en reçoivent actuellement. Mes récents favoris (tous disponibles sur l’eShop) ont été Forgotton Anne (Peter Due), les bandes originales d’Ori (Gareth Coker), Cuphead (Kristofer Maddigan) et A Monster’s Expedition (Eli Rainsberry).

WQuelle est votre plus grande fierté chez WLGM ?

Honnêtement, je ne pouvais pas identifier une chose en particulier. Faire campagne et défendre la musique de jeux vidéo est un travail d’équipe, et WeLoveGameMusic n’est qu’une petite partie d’une communauté mondiale de fans et de créateurs de VGM. Sans le soutien de cette formidable communauté, je ne ferais pas ce que je fais aujourd’hui. Cette communauté est devenue une grande partie de ma vie et je serai toujours reconnaissant pour cela.

Cette interview a été éditée pour plus de clarté et de concision.

