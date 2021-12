Banjo-Kazooie devient Jiggy avec Nintendo Switch en ligne en janvier

Image : Nintendo via Twitter

Le compte Twitter japonais officiel de Nintendo a confirmé que le Banjo-Kazooie classique N64 de Rare rejoindrait le pack d’extension en ligne Nintendo Switch en janvier 2022.

Il n’y a pas de date exacte donnée dans le tweet, juste le mois. Paper Mario est lancé aujourd’hui sur le niveau supérieur du service d’abonnement en ligne de Nintendo, avec d’autres jeux comme F-Zero X, The Legend of Zelda: Majora’s Mask et Pokémon Snap annoncés pour le futur, mais il semble que Banjo sera le deuxième jeu à accédez au service après le lancement du lot et Paper Mario :

なお、次回は2022年1月に『バンジョーとカズーイの大冒険』を追加予定です。 pic.twitter.com/VJeBbECCnC— 任天堂株式会社 (@Nintendo) 10 décembre 2021

Cela peut indiquer que Nintendo va continuer le flux mensuel d’ajouts à la bibliothèque NSO N64 – un déploiement assez lent qui a contrarié certains fans compte tenu du coût supplémentaire du pack d’extension et des problèmes d’émulation.

Bien que certains d’entre nous espéraient se rendre à Freezeezy Peak sur Switch pendant les vacances, il est bon de voir Nintendo communiquer la sortie du prochain jeu à l’avance – et bon de savoir que nous verrons Banjo à la maison un Console Nintendo au début de la nouvelle année.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous vous dirigerez vers le repaire de Grunty en janvier.

