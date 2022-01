Banjo-Kazooie était un joyau rare à l’époque des premiers jeux de plateforme 3D, mais Nintendo l’a laissé échapper

Pour beaucoup de gens, le développeur Rare est synonyme de jeux classiques de Nintendo bien qu’il ne fasse pas partie de Nintendo depuis deux décennies maintenant. C’est parce que Rare a créé des dizaines de hits sur des consoles Nintendo rétro. Parmi son répertoire impressionnant, il y a Donkey Kong Country, GoldenEye 007, Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64, Jet Force Gemini, Perfect Dark, Conker’s Bad Fur Day, et bien sûr, Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Ce mois-ci, notre duo d’ours et d’oiseaux préféré arrive sur Nintendo Switch dans le cadre du pack d’extension Nintendo Switch Online + et je ne pourrais pas être plus heureux.

Banjo-Kazooie Un vrai classique que tout le monde devrait jouer

Banjo-Kazooie était en fait le tout premier jeu N64 que je possédais quand j’étais enfant. Ayant grandi avec cinq frères et sœurs, j’ai dû acheter moi-même la console N64 et les jeux. Donc, j’ai souvent utilisé mon argent de baby-sitting pour louer à Blockbuster plutôt que d’acheter un jeu. Mais dès que j’ai vérifié le repaire fou de Gruntilda, j’ai su que ce serait le premier jeu que j’achèterais. La musique contagieuse, les lieux loufoques et les personnages originaux fonctionnent tous ensemble pour offrir une expérience unique que je n’ai jamais vue ailleurs dans un jeu de plateforme.

Banjo et Kazooie ont leurs propres compétences qu’ils utilisent pour s’aider mutuellement à atteindre de nouveaux endroits et à résoudre des énigmes, ce qui rend la résolution de problèmes amusante. Sans oublier, la possibilité de se transformer par magie en divers animaux avec l’aide d’un personnage nommé Mumbo Jumbo rend l’exploration encore plus amusante car vous pouvez découvrir des zones de nouvelles manières.

Beaucoup de gens ont comparé Banjo-Kazooie à Super Mario 64 lors de sa sortie, car ils étaient tous les deux des jeux de plateforme 3D dans un monde fantastique coloré où vous alliez collecter des objets dorés brillants. Pièces et étoiles dans Super Mario 64 et notes de musique et pièces de puzzle dans Banjo-Kazooie. Cependant, les personnages de Rare étaient beaucoup plus grossiers, prêts à tout moment avec des blagues sur le petit pot ou simplement à dire les choses les plus folles. Enfant, c’était le summum de l’humour et ça me fait encore rire aujourd’hui.

Si vous n’avez jamais joué à Banjo-Kazooie auparavant, je vous recommande vivement de le vérifier en ce qui concerne le service Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Cependant, ce sera plus agréable si vous parvenez à mettre la main sur le contrôleur N64 pour Switch car il possède tous les bons boutons et le seul joystick pour lequel le jeu a été conçu. Comme nous l’a montré The Legend of Zelda: Ocarina of Time, les commandes peuvent être assez bancales si vous utilisez un contrôleur Switch avec les jeux Expansion Pack.

Bien que je sois heureux que Banjo-Kazooie soit sur Switch, je suis honnêtement un peu choqué que cela ait pu se produire étant donné l’ex-relation de Rare avec Nintendo.

Rare était monumental à l’âge d’or de Nintendo Contributions à l’identité de Nintendo

Dans les années 80 et au début des années 90, Rare s’est fait un nom en produisant plusieurs succès notables sur NES et SNES, dont Battletoads. Finalement, la société a attiré l’attention de Nintendo et a conclu un partenariat avec le géant du jeu vidéo. En fait, la société de jeux japonaise considérait Rare comme l’un de ses principaux développeurs et a donné carte blanche à la société de jeux vidéo britannique pour créer un jeu CGI 3D utilisant les personnages de Nintendo. C’est ainsi qu’est né Donkey Kong Country pour SNES. Comme nous le savons, ce fut un énorme succès et a donné lieu à plusieurs suites et spin-offs.

Rare a plus que doublé le nombre d’employés pendant cette période et Nintendo l’a soutenu avec un budget illimité alors qu’il continuait à produire hit après hit. Ce succès s’est poursuivi avec les titres N64 de Rare. Malheureusement, aujourd’hui Rare ne crée plus de jeux Nintendo en raison du plan d’affaires de Nintendo à l’époque.

Rupture de Nintendo et de Rare Que s’est-il passé ici ?

Les fondateurs de Rare, Tim et Chris Stamper, s’attendaient à ce que Nintendo rachète le studio, mais la société de jeux japonaise n’a rien fait. Il n’a pas non plus fourni au développeur secondaire un financement accru après les succès des années 90 et 2000. En tant que tels, les Stampers ont commencé à courtiser d’autres acheteurs potentiels et ont finalement été acquis par Microsoft en 2002 pour la grosse somme de 375 millions de dollars, et Rare y est resté depuis.

Bien qu’il puisse nous sembler évident que laisser une si grande partie de son identité s’échapper était une mauvaise décision de la part de Nintendo, la société de jeux japonaise avait l’intention de s’éloigner des développeurs de seconde partie à l’époque, donc ils n’étaient pas intéressés en acquérant Rare malgré tous les bons jeux que le développeur avait créés. Historiquement, Nintendo n’a pas toujours fait de mouvements logiques, mais ce n’est ni ici ni là.

Après être devenu membre de Microsoft, Rare a tenté de créer un nouveau jeu 3D mettant en vedette l’ours et l’oiseau, mais Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts était si différent de ses jeux précédents, manquant des fonctionnalités clés des originaux, qu’il a reçu un accueil très mitigé. . Rare a également publié une collection de ses titres précédents, notamment Banjo-Kazooie, Conker’s Bad Fur Day et Perfect Dark dans l’exclusivité Xbox, Rare Replay. Depuis lors, Rare s’est éloigné de ce duo classique au profit de nouveaux personnages et créations.

Cela a conduit à plusieurs succès, dont le plus notable est le multijoueur d’action-aventure en ligne, Sea of ​​Thieves, sorti en 2018 pour Xbox One et Microsoft Windows. Tout récemment, Xbox Game Studios a collaboré avec Disney pour même intégrer Jack Sparrow et quelques autres éléments de Pirates des Caraïbes dans le jeu. Rare semble prospérer, assez content et heureux d’appartenir à Microsoft.

Aurons-nous un jour un nouveau jeu Banjo et Kazooie Nintendo ? Pas probable

Étant donné que Rare détient les droits de Banjo et Kazooie et que la société appartient désormais à Microsoft, il est probable que nous ne reverrons jamais ces deux-là dans une nouvelle aventure sur une console Nintendo. Le plus proche que nous ayons probablement jamais eu s’est produit lorsque les deux ont été ajoutés en tant que nouveau combattant DLC dans Super Smash Bros. Ultimate, qui est un jeu qui propose déjà des combattants invités de plusieurs autres consoles et franchises en dehors de Nintendo.

Honnêtement, il est même un peu surprenant que nous ayons le jeu N64 original sur le pack d’extension étant donné que Rare détient toujours ces droits. Dans des nouvelles quelque peu positives, il semble que le tireur à succès de Rare, GoldenEye 007, se dirige vers le Xbox Game Pass selon les résultats divulgués, mais il est difficile de dire s’il arrivera également sur l’émulateur N64. Ce jeu est tellement lié à des accords de licence de films qu’il faudra plusieurs négociations entre Microsoft, Rare, Nintendo, MGM, et plus encore pour qu’il arrive un jour au service d’abonnement.

Heureusement, il existe un jeu moderne pour Nintendo Switch qui a été considéré comme un successeur spirituel de Banjo-Kazooie dont les propriétaires de Switch peuvent profiter, et c’est le même nom Yooka-Laylee. Il a été créé par plusieurs anciens employés de Rare maintenant au sein de Playtonic Games et publié par Team17. Tout comme l’ours et l’oiseau coopératifs, ce nouveau jeu de plateforme met en vedette un caméléon vert et son ami chauve-souris impertinent qui utilisent leurs mouvements individuels pour se rencontrer dans un monde fantastique en collectant des « Pagies » dorées, en battant des méchants et en résolvant des énigmes. Il y a même une suite à défilement horizontal appelée Yooka-Laylee: The Impossible Lair si vous voulez encore plus de plaisir avec les lézards et les chauves-souris pour gratter cette démangeaison Banjo-Kazooie.

Un classique rare

Banjo-Kazooie était l’un des jeux N64 les plus vendus à son époque et a laissé une impression durable sur la génération de joueurs qui l’ont expérimenté sur cette console rétro. C’est tellement agréable de voir le jeu original revenir sur une console Nintendo maintenant que Rare et – par extension Microsoft – détiennent les droits sur ces personnages. Mais Nintendo n’aurait pas dû laisser Rare s’échapper en premier lieu.

