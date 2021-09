Banjo-Kazooie revient à la maison sur une console Nintendo via Switch Online

Image : Microsoft

Vous pourriez être pardonné d’avoir manqué la plus grande nouvelle enfouie dans le dernier Nintendo Direct – la vraie mégatonne qui l’a transformé en la meilleure présentation de 40 minutes que Nintendo ait jamais assemblée.

Non, nous ne parlons pas d’une révélation de gameplay pour l’insaisissable Bayonetta 3 ou du retour tant attendu de Brewster dans Animal Crossing: New Horizons. Non, caché dans la partie où les prochains jeux N64 prévus pour l’abonnement étendu à Nintendo Switch Online ont été brièvement mentionnés, il y avait un petit jeu de plateforme 3D de Rare : Banjo-Kazooie.

C’est vrai – le jeu Banjo original appartenant à Microsoft sera bientôt jouable sur une console Nintendo pour la première fois depuis sa sortie sur Nintendo 64 en 1998. Vous pourrez même y jouer avec un nouveau contrôleur sans fil N64 pour plus d’authenticité. Bonheur!

Qui veut leur dire ? https://t.co/XDLGS9B9q2— Rare Ltd. (@RareLtd) 23 septembre 2021

Banjo et Kazooie sont déjà apparus sur Switch, bien sûr, lorsque le couple a été invité à Smash Bros. Ultimate en tant que combattants DLC, mais pouvoir jouer au jeu original sur du matériel Nintendo est quelque chose que beaucoup pensaient qu’il ne serait plus possible une fois Rare acheté. par Microsoft en 2002.

De toute évidence, la relation entre Nintendo et Microsoft est devenue de plus en plus cordiale au fil des ans – comme en témoigne l’apparition de jeux précédemment exclusifs à Xbox tels que Cuphead et les jeux Ori, sans parler du fait qu’ils ont leur propre amiibo ! – et nous sommes au point où les deux sociétés sont prêtes à conclure un accord pour que Banjo revienne sur une plate-forme Nintendo.

Voir? Juste faufilé sur la fin là…

Donc voilà! Banjo sur Switch. Ces glorieux airs de Kirkhope couleront bientôt des haut-parleurs d’une Nintendo Switch dans vos oreilles chanceuses. Plaisantons-nous sur le fait qu’il s’agit de la plus grande annonce de Direct emballé d’aujourd’hui?…

Bien sûr que non. Meilleur direct jamais. N’hésitez pas à donner votre accord dans les commentaires ci-dessous.